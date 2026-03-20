Juventus, investimento immobiliare: preso il Fondo J Village, che ospita il J|hotel, per 23 milioni

Investimento immobiliare per la Juventus, che ne ha dato annuncio sul proprio sito ufficiale: "Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica che in data odierna REAM SGR S.p.A. (società di gestione del Fondo J Village) ha accettato l’offerta presentata da Juventus per l'acquisto dell'immobile di proprietà del Fondo J Village, sito in Torino, che ospita il J|hotel - attualmente locato e gestito dalla società controllata B&W Nest S.r.l. - a fronte di un corrispettivo pari a Euro 23 milioni. Tale corrispettivo è stato determinato anche sulla base di specifica perizia valutativa da parte di esperti terzi. L’accorpamento della proprietà dell’immobile e della gestione del J|hotel - che negli anni ha registrato un significativo upgrading del proprio posizionamento, dell’apprezzamento da parte della clientela e delle performance complessive - consentirà di ottimizzare taluni costi e di aumentare le sinergie di ricavo, permettendo di creare valore da reinvestire a beneficio del core business di Juventus.

Con l’operazione in oggetto, Juventus diventa proprietaria - come pochi Club a livello europeo - di tutti gli immobili strategici in cui svolge il proprio business: Allianz Stadium (all’interno del quale operano lo Juventus Museum, il Juventus Megastore e il J|medical), Headquarters Continassa, Juventus Training Center Continassa, Allianz Training Center Vinovo, Juventus Creator Lab e, a completamento, J|hotel. Il valore di mercato complessivo di tali asset immobiliari è ad oggi significativamente superiore al loro costo di acquisto o di costruzione (pari a circa Eur 220 milioni complessivi al 31 dicembre 2025). Il perfezionamento dell’operazione, previsto entro la metà del mese di maggio, è subordinato al completamento delle usuali attività di due diligence sull’immobile e alla definizione degli accordi rilevanti per l’operazione.

Sebbene Juventus disponga di adeguate risorse finanziarie per far fronte al pagamento del prezzo, la Società valuterà di finanziare parte di tale operazione - che, per i motivi sopra esposti, non incide sugli investimenti futuri nel core business - facendo ricorso a nuove fonti di finanziamento, qualora le stesse presentino condizioni convenienti".