Genoa, De Rossi: "Un club del genere merita di sognare, fondamentale riconfermarsi"

“Stiamo costruendo una certa identità e dobbiamo avere la voglia di confrontarci domenica dopo domenica a prescindere dal valore degli avversari. L’Udinese in questi anni ha dimostrato di essere competitiva, ma noi possiamo raggiungere il loro livello. La storia di questo club impone di essere ambiziosi, in passato il Genoa ha fatto sognare la propria gente e non bisogna mai accantonare la voglia di crescere e di esprimersi al massimo. Margine sulla terzultima? Sarà partita vera, i nostri avversari hanno appena tre punti più di noi e nessuno può permettersi passi falsi perché in A bastano due sconfitte di fila per avere di nuovo il fiato sul collo”. Queste le parole del tecnico del Genoa Daniele De Rossi ai microfoni di DAZN. Ecco le formazioni ufficiali:

Genoa (3-4-2-1): Bijow; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Norton Cuffy; Messias, Vitinha; Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Amorim, Baldanzi, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Otoa, Masini. All. De Rossi

Udinese (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, MIller. All Runjaic