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Ashley Cole: "De Rossi e Florenzi mi hanno insegnato l'italiano. Allenare è un mestiere duro"

Ashley Cole: "De Rossi e Florenzi mi hanno insegnato l'italiano. Allenare è un mestiere duro"TUTTO mercato WEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Simone Lorini
Oggi alle 20:55Serie A
Simone Lorini

Ashley Cole, ex terzino giallorosso tra il 2014 e il 2016 e da pochi giorni nuovo allenatore del Cesena, è tornato a parlare del suo passato nella Capitale in un'intervista concessa a DAZN. "Dei miei compagni parlo ancora con Nainggolan, Holebas, un po' con Florenzi e con De Rossi...".

Ha seguito quello che sta facendo De Rossi in panchina?
"In spogliatoio mi sedevo accanto a lui e Florenzi. Mi hanno insegnato l'italiano, anche se non benissimo, e io ho insegnato loro l'inglese, specialmente a Florenzi. Erano bravi ragazzi, davvero".

Si immaginava che De Rossi potesse diventare un allenatore?
"Sì, anche se è difficile. So che ora è al Genoa, ma è dura, è un mestiere difficile. Non è un lavoro facile quello che facciamo. Ma come persona, vedo che sa ottenere il meglio dai giocatori. Naturalmente è andato alla Roma e per me lì ha fatto bene: aveva uno stile diverso, mi piaceva guardare la sua squadra, ma a volte purtroppo non basta".

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