Napoli, McTominay: "E' semplice giocare con De Bruyne. Rientri? Daranno una mano"
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Il centrocampista del Napoli Scott McTominay ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Cagliari vinta col punteggio di 0-1 e valevole per la 30^ giornata.
Come è stato giocare con De Bruyne e Hojlund?
"Kevin è un buon giocatore, è semplice giocare con lui. Grande vittoria contro una squadra forte".
Rimpianti?
"Adesso l'obiettivo è vincere più partite possibili, i rientri ci daranno una mano".
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