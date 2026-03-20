McTominay, che impatto sulla Serie A: ha già lo stesso numero di gol fatti in 7 anni di Premier

Ancora Scott McTominay, ancora un gol pesantissimo. Il centrocampista scozzese ha deciso Cagliari-Napoli con la rete che ha regalato agli azzurri il quarto successo consecutivo e che conferma il suo impatto devastante nel campionato italiano. Il numero 8 di Conte ha aperto la partita dopo pochi minuti, ribadendo in rete una respinta di Caprile sugli sviluppi di calcio d’angolo e firmando l’1-0 che ha permesso al Napoli di portare a casa tre punti fondamentali nella corsa Champions.

Il dato più impressionante arriva però dalle statistiche Opta: McTominay ha raggiunto quota 19 gol in 59 presenze in Serie A con la maglia del Napoli, eguagliando il numero di reti realizzate in Premier League con il Manchester United, dove però aveva avuto bisogno di ben 178 partite per arrivare allo stesso bottino. Un rendimento completamente diverso, che certifica come il centrocampista scozzese abbia trovato in Italia la sua dimensione ideale, diventando uno degli uomini più decisivi della squadra di Conte.

Anche in questa stagione, la sua seconda con la maglia del Napoli, McTominay ha confermato di essere un fattore costante anche in zona gol, e la rete contro il Cagliari – la prima da inizio febbraio – vale non solo la vittoria, ma anche un segnale forte nella corsa alle prime posizioni. Il Napoli si gode il suo uomo in più.