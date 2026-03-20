Napoli, Politano e il playoff azzurro: "Siamo carichi, dobbiamo andare al Mondiale"
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L'esterno del Napoli Matteo Politano ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Cagliari vinta col punteggio di 0-1 e valevole per la 30^ giornata.
Partita complessa e porta inviolata.
"Cosa fondamentale. Non era facile, il Cagliari in casa è tosto. Siamo stati bravi a sbloccarla subito, ma dovevamo fare più gol".
Ora la Nazionale?
"C'è grandissimo entusiasmo, sappiamo che ci giochiamo un Mondiale e siamo carichi. C'è solo da dare il massimo, dobbiamo andare al Mondiale".
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