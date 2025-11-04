Juventus, Kalulu: "Avevamo bisogno di vincere, col mister stiamo lavorando bene"
TUTTO mercato WEB
Il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro lo Sporting Lisbona chiuso sull'1-1 e valido per la League Phase di Champions.
Cosa ti senti di dire?
"Volevamo la vittoria, ne avevamo bisogno. Abbiamo avuto tante occasioni rispetto a loro, anche se sono una squadra che muove bene il pallone. Questa è andata, vediamo la prossima".
Buona reazione dopo l'1-0?
"Non ero sorpreso dalla mia squadra, abbiamo reagito altre volte dopo aver subito gol. Ero sicuro del mio gruppo".
Come ti stai trovando con il nuovo mister?
"Lavoriamo bene e andiamo avanti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Le più lette
1 Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
3 Napoli, Conte: "Io, terapisti, dottori: per tutti noi è più difficile la gestione fuori dal campo"
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile