Juventus, Kalulu: "Avevamo bisogno di vincere, col mister stiamo lavorando bene"

Il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro lo Sporting Lisbona chiuso sull'1-1 e valido per la League Phase di Champions.

Cosa ti senti di dire?

"Volevamo la vittoria, ne avevamo bisogno. Abbiamo avuto tante occasioni rispetto a loro, anche se sono una squadra che muove bene il pallone. Questa è andata, vediamo la prossima".

Buona reazione dopo l'1-0?

"Non ero sorpreso dalla mia squadra, abbiamo reagito altre volte dopo aver subito gol. Ero sicuro del mio gruppo".

Come ti stai trovando con il nuovo mister?

"Lavoriamo bene e andiamo avanti".