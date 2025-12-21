Dani Alves compra un club in Portogallo: ora può anche tornare a giocare a 42 anni
L'ex terzino del Barcellona, della Juventus e della Nazionale brasiliana, Dani Alves, secondo quanto rivela ESPN Brasil ha finalizzato gli ultimi dettagli per l'acquisto del São João de Ver, club che gioca nella Liga 3 portoghese.
Non solo: l'emittente rivela inoltre che Dani Alves avrebbe anche deciso di firmare un contratto ulteriore con il club del quale diventerà proprietario per giocare per almeno sei mesi.
Ricordiamo che non ha più visto i campi di gioco dal gennaio 2023, quando è stato accusato e successivamente arrestato in Spagna per violenza sessuale. Secondo ESPN, Dani Alves, che è stato assolto dalla Corte di giustizia catalana a marzo, intende concludere la sua carriera da giocatore professionista in campo. Nelle ultime settimane, a 42 anni, è riapparso in pubblico come pastore evangelico in Spagna.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30