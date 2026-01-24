Juventus, Kalulu: "Contento del mio rendimento, ho lavorato tanto. Spalletti? Ci ha cambiati"

"Pressione? Mai sentita". Si presenta così Pierre Kalulu, difensore della Juventus, nell'intervista rilasciata all'edizione odierna di TuttoSport. Il francese di 25 anni in bianconero ha ritrovato se stesso dopo attimi finali travagliati al Milan, e nel corso della stagione attuale ha realizzato una rete e 4 assist. "Sono contento del mio rendimento, in realtà. Perché da un po’ di tempo sto lavorando nella maniera corretta per aiutare il mio fisico", racconta. "Voglio essere pronto per poter mettere sempre più minuti e per dare davvero il massimo senza avere poi problemi. Mi rende davvero felice, a patto però che questo allenamento sia sempre abbinato alla qualità: rimane fondamentale".

Kalulu poi ha parlato dell'impatto avuto da Luciano Spalletti sulla panchina bianconera dopo la cacciata di Tudor: "Come ci ha cambiati? Dal punto di vista mentale. Ci ha messo davanti alle nostre responsabilità e ci ha permesso di interpretare ogni match in maniera più proattiva. Questo, in campo, si vede. E si vede anche nei miei compagni, come quelli che han fatto gol nell’ultimo periodo".

E su cosa dica quotidianamente il tecnico di Certaldo nonché ex CT dell'Italia: "Che dobbiamo essere protagonisti della partita, così come dei nostri destini. Che più azioni facciamo per influenzare il risultato, più è possibile vincere. Che il difensore attacchi o che l’attaccante si trovi a difendere, si può fare la differenza".