Né Como né Gala, Kalulu svela quale partita di febbraio rigiocherebbe: "Quella con l'Atalanta"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma, il difensore bianconero Pierre Kalulu ha svelato anche quale partita di febbraio rigiocherebbe. Spoiler: la sconfitta per 3-0 di Bergamo contro l'Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni:

Come state? Siete più dispiaciuti o orgogliosi per la partita di Champions?

"Vero che è stata una settimana importante per noi, penso che dopo la partita di mercoledì il sentimento è un mix. Sei dispiaciuto per il risultato, poi con un po' più di riflessione, rivedi le azioni e sei comunque orgoglioso di cosa abbiamo fatto vedere in campo... In questi giorni il sentimento era un mix".

Come state vivendo la partita contro la Roma?

"Siamo consapevoli che è una partita importante per noi, però sappiamo che dopo ci saranno 11 partite. È uno scontro diretto e ha un po' più valore ma abbiamo gli atteggiamenti giusti, consapevolezza della nostra forza e che se facciamo il nostro andrà bene.

Vorresti rigiocare una partita del mese di febbraio?

"È vero che è stato un mese che a livello mentale ha dato dei segnali differenti. È difficile dirne una perché noi dobbiamo pensare avanti. Però vorrei rigiocare la partita con l'Atalanta. La verità è che ripensare a queste partite fa più male che altro".

Rileggi qui tutte le parole di Kalulu