Peggio il rosso, le mancate scuse di Bastoni o lo grazia mancata? Kalulu: "Il risultato finale"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma, il difensore bianconero Pierre Kalulu è tornato anche sul tanto discusso episodio del derby d'Italia. Queste le sue dichiarazioni in merito:

Sei più dispiaciuto per l'espulsione, per le mancate scuse o per la grazia mancata?

"Tutte ma la cosa che mi ha dato più fastidio è il risultato finale. Se avessimo vinto anche con la mia espulsione sarei stato dispiaciuto ma con meno amarezza. La squadra viene sempre prima dell'individuo. Mi ha fatto male perché sono successe tutte in fila".

Sulle modifiche al Var? Hai sentito Bastoni in privato?

"Tutte regole che possono aiutare il calcio, sono sempre d'accordo con loro. Purtroppo io sono stato il protagonista di questo cambiamento e vediamo come attueranno questo sul campo. Bastoni? Noi non ci siamo sentiti".

Come ti comporterai quando incontrerai Bastoni?

"Non ci parlavamo tantissimo prima e cambierà pochissimo. Poi ci rivedremo magari tra 6 mesi e spero di ottenere dei successi che mi faranno dimenticare. Io non mi aspetto nulla di speciale da lui".

Rileggi qui tutte le parole di Kalulu