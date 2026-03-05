Mauro: "Ridicolo che Bastoni venga fischiato ovunque. Chivu? Ci sono rimasto male"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha commentato i fischi ricevuti a Lecce e a Como da Alessandro Bastoni dopo l'episodio con Kalulu in Inter-Juventus: "Il fatto che Bastoni venga fischiato ovunque è un po’ ridicolo - ha esordito -. A questo punto bisognerebbe fischiare il 60-70% dei calciatori...".

Sul perchè non si riesca a mettere un punto, l'ex Napoli e Juve sottolinea come il caso si sia ingigantito perché Kalulu è stato espulso. "Poi che Bastoni abbia esultato… - prosegue -. Non si fa, è chiaro, ma non si può nemmeno pagare per tutta la vita, è ridicolo. Continuo piuttosto a sostenere che si è sbagliato nel non aver ammesso subito che era stato fatto un errore grave. E mi riferisco alle parole di Chivu in quel post partita.

Ero un estimatore del Chivu allenatore e comunicatore perché fin dall’inizio ha provato ad avere un approccio diverso sulle cose che accadono in campo. Ha tentato di essere sportivo anche quando le decisioni arbitrali erano sfavorevoli ma con la vicenda Bastoni non ci è riuscito. E non so perché. Ci sono rimasto male quando ho sentito dirgli che il problema era Kalulu che aveva messo la mano addosso al suo giocatore".