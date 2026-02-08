Juventus-Lazio, le formazioni: Yildiz torna titolare dopo il rinnovo, Romagnoli in panchina
Sono ufficiali le formazioni di Juventus e Lazio per il big match in programma alle 20.45 allo Stadium, valido per il 24° turno di Serie A. Questi i due schieramenti in campo:
JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Thuram, Locatelli; Yildiz, McKennie, Cambiaso; David. Allenatore: Spalletti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.
Editoriale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
