Yildiz idolo dello Stadium prima di Juve-Lazio, i tifosi gli cantano: "Salta con la curva"

Clima speciale allo Stadium nel prepartita di Juventus-Lazio, con Kenan Yildiz già protagonista prima del fischio d’inizio. Dalla Curva Sud si è alzato il coro “Yildiz salta con la curva”, accolto con un sorriso e un gesto di ringraziamento dal numero 10 bianconero, che ha poi risposto mettendosi a saltare sotto il settore caldo, scatenando l’entusiasmo dei tifosi.
Un segnale forte di sintonia tra il giovane talento e la tifoseria juventina, che lo ha osannato a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio. Yildiz, stasera schierato titolare da Spalletti, spera di ripagare l'affetto dei tifosi e la fiducia della società con una grande prestazione. L'obiettivo? Festeggiare, tutti insieme, il rinnovo di contratto fino al 2030.
