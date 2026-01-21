Juventus, Locatelli: "La standing ovation? Gioia doppia, normale metterci la faccia"

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è stato intervistato da Prime Video al termine della gara di Champions League vinta 2-0 sul Benfica: "A volte ho dovuto metterci la faccia ma è normale per chi fa il capitano prendersi le responsabilità, abbiamo giocato bene: meglio nel secondo quando eravamo più liberi di testa, siamo veramente molto felici. Siamo stati bravi a restare in partita, dovevamo stare calmi e non prendere gol. Loro nel primo tempo erano molto chiusi, quando l’abbiamo sbloccata la partita è andata in discesa”.

La standing ovation?

"Mi fa piacere, ho avuto momenti difficili in questi anni, ma ci metto sempre il cuore. Oggi è stato bellissimo ricevere questo dai tifosi della squadra che amo, per me è una gioia doppia”.

Quanti meriti ci sono di Spalletti?

“Al di là di tutto quello che si è detto, il mister mi ha parlato subito quando è arrivato qui e mi sono messo a disposizione: è un grande allenatore che ha tanto da darci. Dovevo fare meglio anche nell’anno che non sono andato all’Europeo, ora sono felice: sto bene, alla fine l’importante qui è vincere. I dati contano relativamente”.