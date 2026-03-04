Manuel Locatelli sempre più centrale nel mondo Juve: col rinnovo, guadagnerà 4 milioni annui

In casa Juve prosegue l'opera di consolidamento della squadra tramite i rinnovi e secondo Tuttosport, Manuel Locatelli sarà il prossimo. Al giocatore verrà garantita la certezza di diventare l’elemento centrale delle prossime stagioni. Un merito riconosciuto: intanto quello di aver alzato il livello e di essere diventato il centrocampista che può cambiare drasticamente la squadra - e un altro così se ne cercherà presto sul mercato -, poi quello di averci messo sempre e comunque la faccia.

Ricostruito il rapporto con Spalletti: il club ha apprezzato

Il club ha apprezzato tante cose del suo percorso recente, a partire dalla ricostruzione del legame con Spalletti. Ha dato una spinta alla sua carriera. Ha dimostrato a tutti di poter ricominciare persino dalle incomprensioni, e sempre per un bene più alto. Che è quello della Juventus.

Contratto fino al 2030 e ingaggio da 4 milioni annui

L’idea della Juventus era quella di allungare il contratto per altre due stagioni, portarlo dunque al 2030 rispetto all’attuale accordo in scadenza nel 2028. Non ha fatto una piega, il centrocampista. Non solo: dai 3 milioni di ingaggio, nelle stesse settimane in cui Yildiz inizia a percepirne 6, Locatelli passerà a quota 4. Gli stessi di McKennie, un altro che ha fatto di tutto per meritarsi la considerazione, quindi la chiamata dalla dirigenza.