Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Juventus, Locatelli: "Siamo carichi. Arbitri? Non mi piace far polemiche"

Juventus, Locatelli: "Siamo carichi. Arbitri? Non mi piace far polemiche"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 15:18Serie A
Camillo Demichelis

14:45 - Manuel Locatelli presenta Inter-Juventus, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A in programma domani alle 20:45. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del Capitano bianconero in diretta.

Quanto è servita questa settimana di lavoro?
"È stata una settimana dove abbiamo recuperato energie fisiche e mentale. Siamo carichi, pronti e non vediamo l'ora di giocare".

Siete più consapevoli rispetto al passato?
"Sappiamo tutti l'importanza della partita di domani e conosciamo la loro forza.sappiamo la loro forza, hanno un grande allenatore e giocano insieme da tanto tempo e sono maturi. A noi è mancata un po' questa maturità, alcune partite doveva vincerle, anche partite sporche. Siamo più consapevoli e abbiamo fiducia. Dobbiamo avere questa personalità e fare un grande partita domani".

Sulle parole di Marchisio?
"Ringrazio Claudio per le parole che ha detto. Sulle critiche ho sempre cercato di essere equilibrato, si aspettano tanto da me, le critiche poi dipendono da chi le dice. Io ascolto società ed allenatore. Io sto bene, sono in forma, il mister mi ha dato fiducia ed è molto importante. Stiamo giocando meglio e sono contento di quello che stiamo cercando di fare.

Come si diventa più maturi?
"Si può sempre migliorare, il mister ci dice sempre che abbiamo margini di miglioramento. Si parte dall'allenamento, siamo una squadra molto giovane e ci fa mancare un po' di maturità ma siamo consapevoli delle nostre qualità".

Ti manca il gol?
"Potrei segnare un po' di più e dovrei cercare di arrivare alla conclusione. Alla fine l'importante è vincere e chi segna non è importante. Adesso ho altri compiti e cerchiamo tutti di fare le cose per bene".

Potrebbe aiutarvi un rinnovo di contratto del mister?
"Non spetta a me dirlo, ma siamo molto contenti di come lavora con noi. Non ama che si parli di lui, mi ha detto anche prima che non devo parlare di lui. Posso dire che siamo molto contenti di lui".

Come hai trovato Boga?
"È stato bello ritrovarlo perchè abbiamo vissuto anni importanti, eravamo più giovani e immaturi. Credo possa darci una grande mano, è forte nell'uno contro uno, può determinare le partite. Era quello che il mister gli diceva sempre a Sassuolo, si deve convincere di quello che può fare. Sono felice per lui.

È la tua miglior stagione da quando sei alla Juve?
"Io cerco di dare il meglio di me in ogni partita. A volte ho giocato meglio, altre peggio ma non è mai mancato il cuore. Non so se sia la mia miglior stagione ma sono contento di quello che sto facendo. Quello che non mancherà mai è il cuore per questa maglia".

Hai detto qualcosa a Cambiaso?
Sono molto legato ad Andre, è un ragazzo che ti ascolta. Deve solo stare tranquillo, deve lavorare bene, mette l'impegno massimo ogni volta e non si fa mai indietro. Solo il campo dimostrerà, è un ragazzo che merita di star qui è forte e ha personalità Deve star tranquillo e lavorare bene".

La spensieratezza può essere la vostra forza? Come si ferma Di Marco?
Ci può essere questa cosa di spensieratezza che possiamo avere, sono partite che si decidono sui dettagli, dovremo cercare di imporre il nostro gioco. Gli voglio bene come agli altri dell'Inter che conosco bene. Sta facendo bene e se lo merita, è stato criticato ma sta rispondendo sul campo. Chiaro che domani spero non faccia così bene".

Ti senti di dare qualche consiglio alla classe arbitrale?
Non mi sento di dare consigli. Ho un buon rapporto con tutti, sono disponibile al dialogo, non mi piace creare polemiche. Cerco di fare il mio lavoro e anche loro e non voglio entrare in polemiche. La cosa importante è che diano il massimo, possono esserci errori ma è normale che ci siano.

Come sta Thuram?
"Sta bene e vediamo domani. Io non sono l'allenatore e farà le scelte il mister. Per Koop non è facile quando si arriva alla Juve, bisogna stargli vicino, si sta impegnando tanto e ha grande qualità e sta lavorando bene. Domani chi giocherà farà una grande prestazione perchè sono partite che si preparano bene".

Sul tuo modo di fare il capitano?
"Essere capitano della Juve, oltre ad essere uno sei sogni più grandi è una responsabilità che ho quotidianamente. Resto umile e disponibile con gli altri, un capitano vero deve dare l'esempio con tutti e cerco di farlo anche in famiglia".

15:18 - Termina la conferenza di Manuel Locatelli

Articoli correlati
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato... Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato
Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu e Khephren... Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu e Khephren Thuram
Juventus, Locatelli su Thuram: "Sta bene ma sul suo impiego deciderà domani il mister"... Juventus, Locatelli su Thuram: "Sta bene ma sul suo impiego deciderà domani il mister"
Altre notizie Serie A
Hellas Verona, Sammarco: "Cena per ricompattare il gruppo. E tre giorni di lavoro... Hellas Verona, Sammarco: "Cena per ricompattare il gruppo. E tre giorni di lavoro intenso"
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato... Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato
De Rossi: "Arbitri? Uno dice una cosa, uno un'altra... Mai dubitato della loro buona... De Rossi: "Arbitri? Uno dice una cosa, uno un'altra... Mai dubitato della loro buona fede"
Juventus, Locatelli su Thuram: "Sta bene ma sul suo impiego deciderà domani il mister"... Juventus, Locatelli su Thuram: "Sta bene ma sul suo impiego deciderà domani il mister"
Chivu difende Thuram prima di Inter-Juventus: "Gli ho detto che deve ridere con il... Chivu difende Thuram prima di Inter-Juventus: "Gli ho detto che deve ridere con il fratellino"
Como, Fabregas: "Ecco quando può tornare Diao. Morata ha sentito qualcosa..." Live TMWComo, Fabregas: "Ecco quando può tornare Diao. Morata ha sentito qualcosa..."
Inter, Bastoni: "La Juve non è solo Yildiz. E' arrivato il momento di battere una... Inter, Bastoni: "La Juve non è solo Yildiz. E' arrivato il momento di battere una big"
Verona, Sammarco: "La mia prima vittoria? Deve arrivare, c'è voglia di riscatto" Live TMWVerona, Sammarco: "La mia prima vittoria? Deve arrivare, c'è voglia di riscatto"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
2 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
3 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
4 Viviano sul fondo di fine carriera: "Vorrei sapere dove vanno a finire i miei soldi, oltre a quelli di tutti"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 febbraio
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, tegola Khephren Thuram: a forte rischio la sfida con l'Inter per un edema osseo
Immagine top news n.1 Chivu ironico: "Chiesto all'addetto stampa di far venire Lautaro in conferenza... Hanno voluto me"
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Arbitro aggredito in Calabria. Abodi chiede giustizia: "Magistrati applichino il Codice Penale"
Immagine top news n.4 Boga: "Juve una benedizione. A Nizza ho perso chili, mangiavo poco e avevamo paura"
Immagine top news n.5 Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
Immagine top news n.6 Allegri avvisa tutti e conferma tutti (tranne uno). Scelte forti di formazione
Immagine top news n.7 Verso Inter-Juventus. Chivu e Spalletti sorridono: McKennie, Barella e Calhanoglu sono ok
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.2 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.4 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Milan condannato a vincere le prossime due sfide. La Fiorentina si salverà"
Immagine news Altre Notizie n.2 Antenucci: "Inter-Juve può essere una sfida decisiva dal punto di vista psicologico"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Hellas Verona, Sammarco: "Cena per ricompattare il gruppo. E tre giorni di lavoro intenso"
Immagine news Serie A n.2 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.3 De Rossi: "Arbitri? Uno dice una cosa, uno un'altra... Mai dubitato della loro buona fede"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Locatelli su Thuram: "Sta bene ma sul suo impiego deciderà domani il mister"
Immagine news Serie A n.5 Chivu difende Thuram prima di Inter-Juventus: "Gli ho detto che deve ridere con il fratellino"
Immagine news Serie A n.6 Como, Fabregas: "Ecco quando può tornare Diao. Morata ha sentito qualcosa..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Gregucci: "Domani è uno scontro diretto. Ci sarà da combattere"
Immagine news Serie B n.2 Dall'avanzamento di Nador a Zanimacchia e Imputato. Sottil studia le alternative in mezzo
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stroppa: "Modena incidente di percorso. A Cesena ci attende un ambiente caldo"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: "Sampdoria da play off, sarà complicato. Papu unico indisponibile"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Modesto: "Serve coraggio e più frizzantezza. VAR? Gli errori vanno accettati"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: "Domani è fondamentale. Problemi in mezzo? Le alternative non mancano"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il ko di Terni è fatale a Marchionni. Il Ravenna annuncia l'esonero del suo allenatore
Immagine news Serie C n.2 Il Pontedera ha un nuovo numero 10: tesserato lo svincolato Kabashi. Il comunicato
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Marchionni appeso a un filo: riunione della dirigenza per decidere il suo futuro
Immagine news Serie C n.4 Svolta decisiva per la battaglia legale del Trapani: "Reclamo d'urgenza per il -11 in classifica"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Pontedera, esonerato Banchieri. Al suo posto Braglia
Immagine news Serie C n.6 Braglia al Pontedera, terza avventura in stagione: a Rimini mai in panchina
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Fiorentina, il pareggio al "Sinigaglia" manca da quasi 40 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Pisa-Milan, peggior attacco interno contro miglior difesa esterna
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.6 Il procuratore Wasserman coinvolto nel 'Caso Epstein', l'ex stella USA Wambach lo scarica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…