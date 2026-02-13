Begic alla conquista della Sampdoria, Gregucci: "Il suo è lo spirito giusto"

L’impatto di Tjas Begic con la maglia della Sampdoria è stato quello sperato da tutto il popolo blucerchiato e anche dallo stesso calciatore. Dopo essere rimasto ai margini del Parma in Serie A nel corso della prima metà di stagione, l’esterno offensivo sloveno è sceso di categoria per rilanciarsi e ritrovare quella continuità che gli era mancata.

Nelle ultime due gare il classe 2003 si è preso la scena andando a segno due volte: nella vittoria contro il Modena e nel pareggio contro il Palermo. Proprio in quest’ultima gara è sceso in campo per la prima volta da titolare ricoprendo un ruolo inedito per lui come quello di trequartista al fianco di Pierini dietro l’unica punta Brunori in un tridente tutto nuovo visto che i tre sono sbarcati a Genoa nel mercato di gennaio.

Oggi, alla viglia della sfida salvezza contro il Padova, è arrivato anche l’elogio da parte del tecnico Angelo Gregucci che ha parlato così di Begic e del suo atteggiamento: “È lo spirito corretto che non appartiene solo a lui ma a tutte le componenti. Il singolo deve iniziare a lavorare per mettere il suo talento al servizio della squadra. Ci sono tante componenti affinché una squadra possa fare al meglio il proprio lavoro. È una mentalità che hai in allenamento quotidianamente. Bisogna rimanere sul pezzo sapendo che ogni partita ci giochiamo molto, questa sarà una partita delicata e importante. E noi dobbiamo rimanere con la spina attaccata non mollando mai".