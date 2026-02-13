TMW Di figlio...in padre. Il Ravenna sceglie Mandorlini senior per la panchina

Terremoto in casa Ravenna, con il club che nella giornata odierna - come si è letto in un comunicato - ha esonerato Marco Marchionni, per il quale è stata fatale la sconfitta contro la Ternana nel turno infrasettimanale: un secondo posto in classifica non più saldo, con l'Ascoli che tallona e l'Arezzo che si allontana, ed ecco quindi la decisione, che porta ora a un nuovo tecnico sulla panchina giallorossa. Allenatore che sembra già stato essere scelto perché, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, c'è l'accordo con Andrea Mandorlini, padre del Direttore Sportivo del club Davide Mandorlini; e anche di Matteo Mandorlini, centrocampista giallorosso e fratello del Ds.

Atteso solo l'annuncio del tutto, che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta.