De Rossi: "Ho fatto bene a fidarmi di Diego Lopez su Amorim. Sarà un punto fermo del Genoa"

Un altro nome che incuriosisce Genova e i tifosi del Genoa è quello di Alexsandro Amorim, che Daniele De Rossi ha intenzione di proporre a breve, come ha spiegato in conferenza stampa a due giorni dal match contro la Cremonese: "È un altro che scalpita, vuole giocare, me l’ha detto. Abbiamo un centrocampo che secondo me sta funzionando abbastanza bene, siamo contenti un po’ di tutti quanti gli altri. Vediamo se già da domani o se col Torino, ma sento che è matura la sua presenza dal primo minuto, ci stiamo riflettendo. Sarà una partita di un certo tipo e per me la strategia e il risultato della partita viene prima di tutto. Ma è un giocatore che secondo me è una grande lettura di Diego Lopez questa. Io ero contento di Amorim, ma avevo anche aperto i miei orizzonti a giocatori che conoscessero meglio questo campionato, che conoscessero meglio me, quindi c’erano altri nomi che giravano. Diego ha insistito per portare Amorim e dopo dieci giorni posso dire che ha fatto bene, ho fatto bene a fidarmi, perché poi ci si fida fra di noi, questo è bello. Abbiamo un patto, non prendiamo giocatori che piacciono solo a uno e all’altro no. Lui è stato subito folgorato da questa operazione e io giorno dopo giorno penso che ho fatto bene a fidarmi di lui, perché è un giocatore che secondo me può diventare veramente molto forte. Ha 21 anni, non è che ne ha 17, quindi è già pronto per giocare. Poi ci sono le strategie di gara, ci sono gli avversari, ci sono le tipologie di avversari che incontreremo, ma è un giocatore che a breve nella mia testa diventerà un punto fermo del Genoa, ovviamente se lo meriterà con le prestazioni. Ma è uno che ho intenzione di buttare dentro alla mischia in pianta stabile".

Come sta Cornet e come ha reagito dopo il rigore nel finale di Genoa-Napoli?

"Il giorno dopo la partita era uno straccio, durante la riunione ha voluto prendere la parola e chiedere scusa a tutti. È ben voluto in gruppo, è un ragazzo positivo. Era entrato bene nelle ultime due circostanze con Bologna e Lazio, lo avevo visto bene. Ha chiesto scusa, ma non c’era bisogno per due motivi: uno perché non era rigore e due perché gli errori si fanno. Al di là delle battute, abbiamo analizzato la parte calcistica e ha commesso un’imprudenza, potendo andare in modo un po’ più prudente su quel contrasto. Visti questi tempi, si può difendere in modo più prudente. Quello che sto chiedendo è di cercare di essere scrupolosi al massimo, oltre il dovuto, perché dietro l’angolo c’è sempre il rigore, in ogni circostanza. Anche semplicemente il rigore giusto che è stato dato contro la Lazio all’ultimo: se vediamo che non arriviamo sulla palla, non proviamo ad allungare un braccio per tenere l’avversario perché potrebbe sbatterci il pallone addosso. Lui sa benissimo che poteva essere un pochino più prudente, ma se vogliamo rovesciare la medaglia diciamo che ha avuto una grandissima voglia di riprendere quel pallone e difendere. L’equilibrio tra il volersi aiutare e il non commettere un’ingenuità è sottile, dobbiamo lavorarci. Il ragazzo sta bene, è recuperato ed è ben voluto da tutti".

Clicca qui per leggere le parole di Daniele De Rossi.