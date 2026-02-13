Milan, il rinnovo di Tomori è alle battute finali: firmerà fino al 2030, 4 milioni l'ingaggio

MilanNews.it aggiorna oggi sul rinnovo di contratto che dovrebbe firmare a breve Fikayo Tomori, difensore rossonero con il contratto in scadenza a giugno 2027: l’accordo sia praticamente arrivato alle battute finali e che andrà solo ratificato a stretto giro di posta con la celebrazione del rito della firma al quarto piano di Casa Milan. Il nuovo contratto di Tomori con il club rossonero avrà come data di scadenza quella del 30 giugno 2030, dunque si parla di un quadriennale con uno stipendio che, tra parte fissa e bonus, dovrebbe aggirarsi sui 4 milioni.

Fino ad oggi, Fikayo Tomori ha collezionato 201 presenze ufficiali con la maglia del Milan, condite da 7 gol. Il difensore inglese ha vinto da protagonista lo scudetto 2021-22, il diciannovesimo della storia del club, e la Supercoppa Italiana del 2024, in Arabia Saudita, dove il Milan ha eliminato la Juventus in semifinale e battuto l’Inter in finale per 3-2.