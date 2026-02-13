Hellas Verona, Sammarco: "Cena per ricompattare il gruppo. E tre giorni di lavoro intenso"

Paolo Sammarco, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida al Parma: "La squadra è costruita per giocare in quel modo, poi le caratteristiche possono cambiare in base a chi c'è a disposizione. Il Parma cambia anche a partita in corso, stiamo ragionando sulle soluzioni, ma più o meno sono quelle".

Dei giovani della Primavera c'è qualcuno di pronto per aiutare?

"I ragazzi hanno giocato in Coppa Italia questa settimana, vediamo se portare qualcuno, ci teniamo dei giorni per valutare".

Che squadra ha visto in questa settimana?

"In ogni partita dobbiamo cercare di prendere punti, abbiamo fatto tre giorni di lavoro molto intenso, la squadra ha dato ampia disponibilità, ho visto una squadra che ha lavorato sodo. Ora stiamo rifinendo la strategia della partita".

Gli infortuni quanto stanno incidendo?

"Sicuramente il numero di infortuni incide sulle scelte e la continuità di lavoro. Vero anche che tanti infortuni sono state fratture, distorsioni, poco prevedibili all'interno della partita. Stiamo alzando il livello del lavoro. Le prestazioni passano dalla fatica".

Cosa può portare Pavanel nel suo staff? Ci descrive il suo staff?

"Mi fa piacere avere una persona più esperienza come allenatore di me. Può darci un occhio diverso, siamo contenti di averlo, speriamo ci dia un contributo importante. Ci sono Nizzetto e Provenzano, poi Panzarasa, tutto lo staff che c'era in prima squadra. Ci sono Cataldi e Filippi come preparatori dei portieri. Uno staff con il quale mi trovo bene, ora cerchiamo i risultati".

Sulla cena di squadra fatta in settimana? Suslov: a che punto è?

"La cena è stata organizzata per ricompattare il gruppo, non che ce ne fosse bisogno, ma per dare un segnale. Suslov sta rientrando, ha fatto qualche porzione di allenamento con la squadra. Di preciso non sappiamo ancora quando potrà essere al 100%, ma è un giocatore di grande temperamento, ci darà una grande mano".