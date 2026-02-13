Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Hellas Verona, Sammarco: "Cena per ricompattare il gruppo. E tre giorni di lavoro intenso"

Hellas Verona, Sammarco: "Cena per ricompattare il gruppo. E tre giorni di lavoro intenso"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 15:52Serie A
Simone Lorini

Paolo Sammarco, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida al Parma: "La squadra è costruita per giocare in quel modo, poi le caratteristiche possono cambiare in base a chi c'è a disposizione. Il Parma cambia anche a partita in corso, stiamo ragionando sulle soluzioni, ma più o meno sono quelle".

Dei giovani della Primavera c'è qualcuno di pronto per aiutare?
"I ragazzi hanno giocato in Coppa Italia questa settimana, vediamo se portare qualcuno, ci teniamo dei giorni per valutare".

Che squadra ha visto in questa settimana?
"In ogni partita dobbiamo cercare di prendere punti, abbiamo fatto tre giorni di lavoro molto intenso, la squadra ha dato ampia disponibilità, ho visto una squadra che ha lavorato sodo. Ora stiamo rifinendo la strategia della partita".

Gli infortuni quanto stanno incidendo?
"Sicuramente il numero di infortuni incide sulle scelte e la continuità di lavoro. Vero anche che tanti infortuni sono state fratture, distorsioni, poco prevedibili all'interno della partita. Stiamo alzando il livello del lavoro. Le prestazioni passano dalla fatica".

Cosa può portare Pavanel nel suo staff? Ci descrive il suo staff?
"Mi fa piacere avere una persona più esperienza come allenatore di me. Può darci un occhio diverso, siamo contenti di averlo, speriamo ci dia un contributo importante. Ci sono Nizzetto e Provenzano, poi Panzarasa, tutto lo staff che c'era in prima squadra. Ci sono Cataldi e Filippi come preparatori dei portieri. Uno staff con il quale mi trovo bene, ora cerchiamo i risultati".

Sulla cena di squadra fatta in settimana? Suslov: a che punto è?
"La cena è stata organizzata per ricompattare il gruppo, non che ce ne fosse bisogno, ma per dare un segnale. Suslov sta rientrando, ha fatto qualche porzione di allenamento con la squadra. Di preciso non sappiamo ancora quando potrà essere al 100%, ma è un giocatore di grande temperamento, ci darà una grande mano".

Articoli correlati
Hellas, Sammarco: "Non è bastato un buon primo tempo ma questo sia di buon auspicio"... Hellas, Sammarco: "Non è bastato un buon primo tempo ma questo sia di buon auspicio"
Hellas Verona, Sammarco: "I cambi non hanno aiutato la squadra. Mi aspetto di più"... Hellas Verona, Sammarco: "I cambi non hanno aiutato la squadra. Mi aspetto di più"
Verona, Sammarco: "Non possiamo essere contenti, ma salvo l'approccio alla gara" Verona, Sammarco: "Non possiamo essere contenti, ma salvo l'approccio alla gara"
Altre notizie Serie A
Hellas Verona, Sammarco: "Cena per ricompattare il gruppo. E tre giorni di lavoro... Hellas Verona, Sammarco: "Cena per ricompattare il gruppo. E tre giorni di lavoro intenso"
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato... Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato
De Rossi: "Arbitri? Uno dice una cosa, uno un'altra... Mai dubitato della loro buona... De Rossi: "Arbitri? Uno dice una cosa, uno un'altra... Mai dubitato della loro buona fede"
Juventus, Locatelli su Thuram: "Sta bene ma sul suo impiego deciderà domani il mister"... Juventus, Locatelli su Thuram: "Sta bene ma sul suo impiego deciderà domani il mister"
Chivu difende Thuram prima di Inter-Juventus: "Gli ho detto che deve ridere con il... Chivu difende Thuram prima di Inter-Juventus: "Gli ho detto che deve ridere con il fratellino"
Como, Fabregas: "Ecco quando può tornare Diao. Morata ha sentito qualcosa..." Live TMWComo, Fabregas: "Ecco quando può tornare Diao. Morata ha sentito qualcosa..."
Inter, Bastoni: "La Juve non è solo Yildiz. E' arrivato il momento di battere una... Inter, Bastoni: "La Juve non è solo Yildiz. E' arrivato il momento di battere una big"
Verona, Sammarco: "La mia prima vittoria? Deve arrivare, c'è voglia di riscatto" Live TMWVerona, Sammarco: "La mia prima vittoria? Deve arrivare, c'è voglia di riscatto"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
2 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
3 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
4 Viviano sul fondo di fine carriera: "Vorrei sapere dove vanno a finire i miei soldi, oltre a quelli di tutti"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 febbraio
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, tegola Khephren Thuram: a forte rischio la sfida con l'Inter per un edema osseo
Immagine top news n.1 Chivu ironico: "Chiesto all'addetto stampa di far venire Lautaro in conferenza... Hanno voluto me"
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Arbitro aggredito in Calabria. Abodi chiede giustizia: "Magistrati applichino il Codice Penale"
Immagine top news n.4 Boga: "Juve una benedizione. A Nizza ho perso chili, mangiavo poco e avevamo paura"
Immagine top news n.5 Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
Immagine top news n.6 Allegri avvisa tutti e conferma tutti (tranne uno). Scelte forti di formazione
Immagine top news n.7 Verso Inter-Juventus. Chivu e Spalletti sorridono: McKennie, Barella e Calhanoglu sono ok
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.2 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.4 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Milan condannato a vincere le prossime due sfide. La Fiorentina si salverà"
Immagine news Altre Notizie n.2 Antenucci: "Inter-Juve può essere una sfida decisiva dal punto di vista psicologico"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Hellas Verona, Sammarco: "Cena per ricompattare il gruppo. E tre giorni di lavoro intenso"
Immagine news Serie A n.2 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.3 De Rossi: "Arbitri? Uno dice una cosa, uno un'altra... Mai dubitato della loro buona fede"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Locatelli su Thuram: "Sta bene ma sul suo impiego deciderà domani il mister"
Immagine news Serie A n.5 Chivu difende Thuram prima di Inter-Juventus: "Gli ho detto che deve ridere con il fratellino"
Immagine news Serie A n.6 Como, Fabregas: "Ecco quando può tornare Diao. Morata ha sentito qualcosa..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Gregucci: "Domani è uno scontro diretto. Ci sarà da combattere"
Immagine news Serie B n.2 Dall'avanzamento di Nador a Zanimacchia e Imputato. Sottil studia le alternative in mezzo
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stroppa: "Modena incidente di percorso. A Cesena ci attende un ambiente caldo"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: "Sampdoria da play off, sarà complicato. Papu unico indisponibile"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Modesto: "Serve coraggio e più frizzantezza. VAR? Gli errori vanno accettati"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: "Domani è fondamentale. Problemi in mezzo? Le alternative non mancano"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il ko di Terni è fatale a Marchionni. Il Ravenna annuncia l'esonero del suo allenatore
Immagine news Serie C n.2 Il Pontedera ha un nuovo numero 10: tesserato lo svincolato Kabashi. Il comunicato
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Marchionni appeso a un filo: riunione della dirigenza per decidere il suo futuro
Immagine news Serie C n.4 Svolta decisiva per la battaglia legale del Trapani: "Reclamo d'urgenza per il -11 in classifica"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Pontedera, esonerato Banchieri. Al suo posto Braglia
Immagine news Serie C n.6 Braglia al Pontedera, terza avventura in stagione: a Rimini mai in panchina
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Fiorentina, il pareggio al "Sinigaglia" manca da quasi 40 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Pisa-Milan, peggior attacco interno contro miglior difesa esterna
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.6 Il procuratore Wasserman coinvolto nel 'Caso Epstein', l'ex stella USA Wambach lo scarica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…