Ufficiale Il ko di Terni è fatale a Marchionni. Il Ravenna annuncia l'esonero del suo allenatore

La sconfitta di Terni e lo scivolamento a -10 dall'Arezzo capolista in classifica costano caro al tecnico del Ravenna Marco Marchionni. La riunione che si è tenuta questa mattina in casa romagnola ha infatti portato all'esonero dell'ex centrocampista che dunque non sarà in panchina contro la Juventus Next Gen nel turno del fine settimana. Si attende ora di conoscere il nome del sostituto e se sarà lui a guidare la squadra nella prossima gara. Questo il comunicato del club giallorosso:

"Il Ravenna FC comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il tecnico Marco Marchionni.

Insieme a lui vengono sollevati dall’incarico anche i collaboratori Giuseppe Irrera e Daniel Neri.

Nel corso delle 65 partite alla guida dei giallorossi, Marco Marchionni ha contribuito in maniera significativa a scrivere pagine importanti della storia recente del Club, conquistando la vittoria dei playoff e della Coppa Italia di Serie D, accompagnando il Ravenna nel percorso che ha portato al ritorno tra i professionisti.

La Società desidera esprimere a Marco Marchionni, Daniel Neri e Pino Irrera un sentito ringraziamento per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati durante la loro esperienza in giallorosso, augurando loro le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera.

Il nome del nuovo allenatore verrà comunicato nelle prossime ore".