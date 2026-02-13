Catanzaro-Mantova, i convocati di Modesto: Falletti è assente per scelta tecnica

Vigilia di gara per il Mantova, che domani sarà impegnato sul campo del Catanzaro, in occasione della 25ª giornata del campionato di Serie B, che vedrà le due squadre darsi battaglia al 'Ceravolo' nel match che prenderà il via alle ore 17:15.

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico biancorosso Francesco Modesto: "In questo gruppo tutti devono sentirsi coinvolti, chi parte dall’inizio e chi subentra. Si può essere decisivi in ogni fase, per difendere un risultato o per ribaltarlo. Rispetto alla gara con la Reggiana voglio uno spirito diverso, meno blando. Più responsabilità individuale, più movimento, più attacchi decisi. Non voglio lentezza e sterilità nel possesso. Serve coraggio, un pizzico di sfrontatezza, ma sempre con equilibrio. Dobbiamo essere più frizzanti".

Circa le assenze, ai box gli infortunati Bonfanti e Bianay, mentre Falletti è assente per scelta tecnica. Non sarà del match neppure Cella, squalificato, ma il calciatore partirà comunque con la squadra.

Di seguito, l'elenco dei 25 convocati:

PORTIERI: Andrenacci, Bardi, Vukovic;

DIFENSORI: Benaissa, Castellini, Chrysopoulos, Dembélé, Ligue Jr, Maggioni, Meroni, Radaelli, Tiago;

CENTROCAMPISTI: Kouda, Paoletti, Trimboli, Wieser, Zuccon;

ATTACCANTI: Bragantini, Buso, Caprini, Mancuso, Marras, Mensah, Muci, Ruocco.