Hellas Verona, Sammarco: "Nelsson farà bene contro Pellegrino. Mosquera? È in ballottaggio"

Paolo Sammarco, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida al Parma. Questo il suo pensiero sulle difficoltà negli scontri diretti: "A volte giocare con squadre un po' più grandi ci permette di difendere e poi attaccare, dovendo fare la partita contro squadre alla pari ci ha messo più in difficoltà. Sto cercando anche di aiutare i giocatori di qualità ad essere più vicini alla porta".

Possibile vedere dal primo minuto insieme Sarr, Orban e Bowie? E Sarr è in vantaggio su Bowie, visto che è arrivato da poco?

"Un attacco a tre dall'inizio forse ancora no, dobbiamo rimanere bilanciati, anche come caratteristiche di questi giocatori non penso siano propriamente adatti per giocare a tre. Sulla seconda domanda Bowie ha avuto delle difficoltà la settimana scorsa, ma anche per colpa nostra, come squadra, che non lo abbiamo messo nelle giuste condizioni. È un ragazzo generoso, dobbiamo conoscerlo bene, meglio nel suo modo di giocare. Ci teniamo il dubbio, anche Mosquera è importante ed è in ballottaggio".

Una promessa ai tifosi?

"Non credo che i tifosi abbiano bisogno di promesse da parte nostra. Dobbiamo solo dare il massimo e far vedere che diamo tutti in campo".

Nella partita d'andata Nelsson è stato messo in difficoltà da Pellegrino. Può essere Bella-Kotchap una soluzione dal primo minuto come centrale?"Stiamo valutando, Nelsson ha fatto un'ottima partita contro il Pisa e ci aspettiamo un'altra ottima prestazione domenica. È un'opzione che stiamo valutando".