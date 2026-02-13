TMW Radio Lanna: "Samp, esperienza difficile ma bella da presidente. Sentii De Rossi..."

Ospite del pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Marco Lanna.

Come è stata l'esperienza da presidente alla Sampdoria?

"E' stata un'esperienza difficile, perché il momento era difficile. Era un salto nel vuoto. Me lo hanno proposto a dicembre e dopo Natale ero già invischiato nel CdA. E' stata un'esperienza che rifarei, è stata emozionante, poi fatta nella squadra in cui sono cresciuto, per cui tifo. Volevo sdebotarmi per tutte le emozioni che mi ha dato questa maglia. Era un atto dovuto, incondizionato. Il cuore mi ha sempre detto di sì. Nonostante i problemi avuti, è stata una grande esperienza formativa. Avevo al mio fianco elementi che mi hanno permesso di capire tante cose. Abbiamo portato a casa il risultato, salvando la stagione all'inizio, poi siamo andati purtroppo in B. però abbiamo salvato il club, che è ancora vivo".

Si salverà quest'anno?

"Sono stati fatti degli errori, ma a gennaio credo si sia intrapresa la strada giusta. Ora finanziariamente credo sia un club solido, sportivamente qualche errore è stato fatto ma il mercato di gennaio fa capire che forse gli errori son ostati compresi. La squadra è cambiata totalmente, credo se la possa giocare con tutti e può dare delle belle soddisfazioni".

Gasperini ha paragonato Malen con Vialli. Che ne pensa?

"Credo abbia risolto molti problemi Malen che aveva la Roma lì davanti. E' uno che si muove, lotta, tiene bene palla, è tecnicamente bravo e fa gol. paragonarlo a Vialli non lo so, sicuramente ha questo tipo di giocate, ha le movenze e la capacità di farsi trovare libero. Luca aveva tutto questo. Ancora deve dimostrare qualcosa per arrivare a quel livello ma in qualcosa si può riconoscere. Sicuramente è stato un ottimo acquisto".

Come vede il campionato e la lotta al vertice?

"E' ancora lungo, l'Inter ha dato delle prove di solidità. Ha un Dimarco in formissima, i cambi sono sempre all'altezza, poi però arriverà anche la Champions, non è così scontato che vinca lo Scudetto. Dovrà continuare a lottare, perché le incognite sono tante. Questo sarà un turno importante, ma è un campionato ancora aperto per quelle posizioni. Il Milan può avvicinarsi e l'Inter poi non potrebbe fare più passi falsi".

Con quale allenatore oggi si sarebbe trovato bene da calciatore?

"Direi Gasperini, che mi piace per come gioca. Da difensore ti fa giocare molto uno contro uno e mi piace questo. Mi piacciono le squadre aggressive. Ma mi piace un tradizionalista come Allegri, che trasmette molto ai giocatori. Il Milan è una squadra compatta, che ha delle carattestiche allegriane, attacca senza mai scoprirsi troppo, un calcio dei miei tempi".

Che dice di De Rossi?

"Lo sentii per la Samp, ma decisamente prima che andasse al Genoa. Solo una chiacchierata. E' una persona apprezzata qui, è schietto, credo rappresenti con il suo carisma e la grinta la squadra".