Mignani: "Cesena e Venezia hanno avuto un percorso simile. Alziamo il livello d'attenzione"

“Quello che deve esserci sempre in ogni partita è alzare il livello di attenzione ed alzare l'intensità della fase difensiva. Dobbiamo essere consapevoli che avremo davanti una squadra forte, capace di farti male, quindi ogni palla può essere determinante”. Il tecnico del Cesena Michele Mignani in conferenza stampa alla viglia della gara contro il Venezia sottolinea cosa servirà domani per affrontare una delle favorite per la promozione diretta in Serie A e cercare di subire il meno possibile: “Questo è l'unico metodo che conosco per cercare di prendere meno gol, soprattutto nel momento in cui hai tanti giorni per preparare una partita. - prosegue Mignani come si legge sui canali ufficiali dei romagnoli - La nostra è una squadra che ha tanti pregi e tanti difetti e, probabilmente, uno dei difetti che ha è quello di subire quasi sempre un gol durante le partite”.

Spazio poi alle similitudini nel cammino delle due formazioni: “Cesena e Venezia hanno avuto un percorso di crescita esponenziale. Il Venezia ha una squadra con un valore assoluto forte: individualmente e collettivamente, oltre ad essere allenata da quello che secondo me è uno dei più bravi allenatori di questa categoria. - continua ancora Mignani - Si tratta di una squadra che unisce qualità a grande forza fisica e grande intensità, quindi la partita rimane una montagna ripidissima da scalare”.

Infine uno sguardo in casa bianconera: “Io penso che anche il Cesena abbia fatto il suo percorso tra alti e bassi e abbiamo delle qualità che io spero domani vengano fuori. Dovremo fare sicuramente una partita perfetta, una partita nella quale per fare risultato sarà necessario andare oltre i nostri limiti.”