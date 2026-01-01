Juventus, Marco Ottolini ha firmato: è il nuovo direttore sportivo. Ora l'annuncio
Marco Ottolini è il nuovo direttore sportivo della Juventus. L’ex dirigente del Genoa, secondo quanto raccolto da TMW, ha firmato nella mattinata di oggi il contratto che lo lega ai bianconeri.
L’annuncio ufficiale del club bianconero, dove Ottolini andrà a completare la dirigenza guidata da Damien Comolli, con Giorgio Chiellini come Director of Football Strategy e François Modesto quale direttore tecnico, dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi, al massimo domani.
Per Ottolini è un ritorno: il dirigente classe ’80, con trascorsi da calciatore al Brescia, ha iniziato la sua carriera dietro la scrivania in Belgio, all’Anderlecht, ma dal 2019 è stato nell’organigramma della Juventus. Prima come osservatore, poi come responsabile dei giocatori in prestito e del club 15, oltre ad aver seguito da vicino il progetto Next Gen.
