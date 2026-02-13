Ottolini: "Yildiz talento mondiale, felici continui alla Juve. Kolo Muani? Ci sono stati colloqui"

Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, ha parlato così della sua nuova avventura ai microfoni di DAZN: "Sono emozioni forti, avevo già passato 4 anni qui molto belli, poi ho avuto la fortuna di crescere come dirigente, di avere esempi di livello ed è un club che solo a viverci quotidianamente ti fa proprio crescere. Ho avuto l'opportunità di tornare e per me è stato un grande orgoglio e una grande felicità, sono molto contento di poter ricominciare a lavorare qui".

Qual è stato il suo primo approccio con il mercato?

"Impegnativo e molto positivo. Abbiamo un team molto ben assortito, in cui c'è professionalità, c'è rispetto, c'è preparazione e c'è competenza".

Quanto siete stati contenti del rinnovo di Yildiz?

"Siamo stati molto felici. Io ho vissuto anche il suo arrivo, l'ho visto crescere. Arrivare a un rinnovo del genere è un grande merito del ragazzo e di quello che ha fatto. Come club siamo assolutamente contenti di continuare con lui, ciò dimostra anche la volontà della proprietà e quello che vogliamo ottenere come club. Vogliamo tenerci i più bravi, Yildiz è un talento mondiale, il fatto che continui con la Juventus ci dà grande fiducia e soddisfazione".

Che opportunità sono state nel mercato Boga e Holm?

"C'era la volontà di inserire delle caratteristiche diverse e ci siamo riusciti. Holm ci dà più fisicità, che era anche una richiesta del mister, Boga è un giocatore di esperienza, conosce la Serie A, ha la capacità di cambiare le partite. Ci possono dare qualche soluzione in più, sono funzionali".

Cosa è mancato perché arrivasse Kolo Muani e in generale il numero 9?

"Il mercato di gennaio è molto particolare, è una regola che vale un po' per tutti. Non c'è stata l'occasione di far combaciare le varie cose. C'è stato interesse per Kolo Muani, c'è stato qualche colloquio, ma non si è potuta concretizzare per vari motivi".

La ricerca di una nuova prima punta diventa la priorità per l'estate?

"Il mercato estivo sarà completamente diverso, si farà un programma generale, non solamente incentrato sull'attaccante. Siamo molto contenti di quelli che abbiamo, mancano ancora diversi mesi, abbiamo partite importantissime davanti, poi faremo le considerazioni del caso".

A che punto è il rinnovo di McKennie?

"Ne stiamo parlando".

Qual è il suo giudizio su Spalletti?

"Siamo estremamente contenti di lui, è sotto gli occhi di tutti il miglioramento che ha avuto la squadra. Siamo molto contenti del lavoro del mister e del suo staff, siamo assolutamente tranquilli. Abbiamo gare importanti, poi ci siederemo con lui e andremo avanti".

Qual è il suo rapporto con lui?

"Molto bene. Cerco di imparare molto da lui, ha esperienza e capacità, chiunque ci parla deve imparare qualcosa. Quando parla di calcio cerco di assorbire il più possibile".