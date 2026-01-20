Juventus-Mateta, ore decisive. A Londra si discute sul futuro del calcio: le top news delle 13

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, è intervenuto nel corso di Viva el Futbol, descrivendo anche il nuovo acquisto della Roma, Robinio Vaz, acquistato dai giallorossi proprio dall'OM: "È un giocatore tutto istinto, veloce, forte, ma deve pulirsi un po' tecnicamente. Abbiamo lavorato su di lui, è migliorato, ma deve mantenere la fame sempre viva, altrimenti perde parte della sua forza. Facendo le dovute proporzioni, lo vedo come il primo Osimhen, quello di Lille".

Giovanni Fabbian si appresta nelle prossime ore a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina, con un'operazione duplice con il Bologna che vedrà invece lo svizzero Simon Sohm fare il percorso inverso. Nella giornata di ieri la Fiorentina e il Bologna hanno raggiunto un'intesa di fatto totale per il doppio trasferimento, e già in data odierna i due calciatori potrebbero raggiungere le loro nuove squadre. E se il Bologna prende Sohm con la formula del prestito con diritto di riscatto, la Fiorentina sta infatti acquistando Fabbian in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato e legato alla salvezza dei toscani al termine della stagione. Se la Fiorentina dovesse mantenere la categoria, scatterebbe in automatico l'acquisto del centrocampista classe 2003. Per il quale è già pronto, nell'evenienza, un contratto fino al 30 giugno 2030.

Le brutte sensazioni di Gian Piero Gasperini su Hermoso al termine di Torino-Roma hanno trovato conferma negli esami svolti nelle ore successive. Il difensore spagnolo, che da tempo convive con la pubalgia, ha riportato una lesione di secondo grado all’ileopsoas, muscolo fondamentale per la flessione dell’anca e strettamente collegato a questa patologia. Nello scenario più ottimistico, Hermoso resterà ai box per circa un mese, ma non è escluso che lo stop possa allungarsi fino a sei o sette settimane. Una situazione che ha immediatamente fatto scattare l’allarme in casa giallorossa. Per questo motivo, scrive il Corriere dello Sport, Gasperini avrebbe sollecitato il direttore sportivo Massara a intervenire con urgenza sul mercato, chiedendo l’acquisto di un difensore centrale. In cima alla lista dei desideri c’è Radu Dragusin, profilo già seguito in passato e molto gradito al giocatore, che tornerebbe volentieri in Serie A dopo le esperienze con Juventus e Genoa. L’operazione resta però complessa: il Tottenham valuta il romeno circa 20 milioni di euro e preferirebbe una cessione a titolo definitivo. A complicare ulteriormente i tempi c’è anche il matrimonio del calciatore, in programma proprio in questi giorni a Bucarest.

Antonio Conte è sempre stato famoso per il suo modo di giocare, di allenare, ma anche per come riusciva a far rendere al massimo i suoi attaccanti. Quest'anno al Napoli però c'è riuscito solo a metà perché, se è vero che Hojlund sta avendo un rendimento soddisfacente, lo stesso non si può dire di Lorenzo Lucca, che è ormai fuori dal progetto tecnico e sul mercato, come testimoniano indirettamente le parole del tecnico pugliese. Ieri sera a Sky Sport infatti, sollecitato sul fatto che il suo reparto offensivo stesse segnando poco ultimamente, lui ha risposto dicendo che ne ha uno a disposizione di centravanti e che l'importante è la squadra. Da queste dichiarazioni si evince dunque che lui stia prendendo in considerazione solo il danese, con Lukaku che ha ricominciato da poco ad allenarsi in gruppo. Lucca quindi è sempre più lontano da Napoli, ma per capire dove sia diretto c'è bisogno ancora di un po' di tempo. Ci stanno provando in tanti: le big italiane osservano, il Nottingham Forest e il Benfica sperano, l'Al Hilal pensa a uno scambio con Marcos Leonardo e infine il Pisa sogna un clamoroso ritorno. Non resta che aspettare al massimo 13 giorni, poi si saprà quale maglia vestirà fino al termine della stagione.

"Un sogno con la Juventus? Vincere e scrivere il mio nome nella storia del club". Ha le idee chiare Glason Bramer, che quest'oggi si è raccontato ai microfoni del Corriere della Sera, tra il presente in bianconero, il rapporto con Luciano Spalletti, la rottura del crociato e tanto altro. Queste le sue parole sul tecnico toscano: "Mi piace molto, perché abbiamo spesso il pallone noi e allora faccio meno fatica. Ogni tanto mi dico: “Cavolo, così non sento neppure il peso dell’infortunio”".

La Juventus è sempre alla ricerca di una punta per il proprio attacco. I contatti documentati ieri per Mateta non hanno ancora portato al risultato sperato, perché il Crystal Palace continua a nicchiare sulla cessione del centravanti francese, cercando di sparare più alto. La valutazione minima è di 35 milioni di euro, ma le cessioni di Marc Guehi e l'addio di Glasner - già ufficializzato nelle scorse ore in conferenza stampa - fanno passare un momento turbolento ai londinesi. Quindi l'idea è quella di avere almeno 35 milioni per il proprio attaccante, appena convocato da Didier Deschamps in nazionale francese. Mateta cercherà di smuovere le acque nelle prossime ore. Perché ha voglia di cambiare club e giocare in un altro campionato. Di più, ha solo un anno di contratto con il Palace e a giugno compirà 29 anni, dunque è l'ultimo grande contratto della sua carriera. Forse l'ultimo treno per giocare in una squadra che verosimilmente è al top d'Europa. Nelle prossime ore ci sarà il dentro o fuori decisivo. Come opzione c'è sempre En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahce, che potrebbe essere una valida soluzione tampone per i prossimi sei mesi. Poi ci sarà da sostituire Vlahovic a giugno, ma questo è un altro discorso.

Si terrà oggi a Londra la riunione tra i vertici dell'IFAB a proposito delle nuove regole del calcio. Secondo quanto riportato dalla BBC, una delle più discusse è sicuramente quella riguardante il fuorigioco, con Wenger che vorrebbe introdurre il concetto di luce per rendere punibile la posizione di un attaccante. Probabile però che venga bocciata in favore di una rivisitazione un po' differente: invece di usare testa e piedi, si userebbe solo la parte superiore del corpo per valutare la punibilità. Un altro aspetto fondamentale da considerare è quello relativo al VAR: la FIFA ritiene di avere le risorse per far sì che vengano esaminati tutti i calci d'angolo. Al vaglio pure la possibilità di revisionare pure le seconde ammonizioni. Possibile che, come già avviene per quando ha la palla in mano il portiere, venga introdotto un tempo limite per le rimesse laterali e i rinvii. Infine si sta studiando se modificare o meno la regola del DOGSO, inserendo la dicitura "posizione e numero degli attaccanti". In sostanza se chi viene atterrato non aveva alcuna chance di segnare, ma avrebbe potuto passare la palla a un compagno meglio posizionato, allora ecco che potrebbe scattare il rosso. In Coppa d'Africa è stata sperimentata invece la norma che prevede che un giocatore stia fuori per 2 minuti dopo l'entrata dei dottori. Infine l'IFAB starebbe pensando di costringere il tecnico a effettuare un cambio qualora il portiere chieda l'intervento dei sanitari. Alcuni sono però contrari.