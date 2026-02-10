Milan e Juventus, Mateta ha scelto: non si opererà al ginocchio. Consultati 4 specialisti

La serie di visite mediche e di accertamento a gennaio, poi l'approdo al Milan naufragato - con la Juventus rimasta sullo sfondo - e la permanenza forzata al Crystal Palace. Nelle ultime ore dalla Francia, grazie all'indiscrezione fornita da Le Parisien, sono arrivate importanti novità riguardo Jean-Philippe Mateta riguardo i problemi al ginocchio riscontrati da due mesi e mezzo a questa parte.

Infatti, secondo il quotidiano parigino, l'attaccante francese classe '97 non dovrà sottoporsi ad un'operazione. L'allenatore del Palace, Oliver Glasner, non aveva nascosto la situazione spinosa del giocatore. Assente domenica nel successo delle Eagles contro il Brighton, gioca "da due mesi e mezzo con un ginocchio gonfio". Il club inglese lo ha gestito con cautela in questo periodo, ma il problema fisico sarebbe stato inevitabilmente rilevato durante le visite mediche con il Milan - pronto a sborsare oltre 30 milioni di euro.

Mateta in queste ultime settimane avrebbe consultato quattro specialisti diversi per avere una "radiografia" approfondita della sua situazione e avrebbe preso la decisione di non sottoporsi ad un intervento chirurgico. Così potrà tenere vivo il sogno del Mondiale in estate con la Nazionale francese. Tutt'altro che scontato, visto il traffico nel reparto offensivo: Mbappé, Olise, Cherki, Ekitike, Dembélé, Doué e Barcola sembrano attualmente i favoriti per partire direzione Stati Uniti, Messico e Canada. Mateta dovrà lottare anche con altri giocatori a caccia di una chiamata del CT Deschamps (come Thuram, Kolo Muani, Nkunku), a condizione di ritrovare spazio al Crystal Palace.