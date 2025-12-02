Juventus, McKennie: "Gol o non gol basta vincere, il nostro obiettivo è tornare in alto"
Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Italia 1 al termine della sfida di Coppa Italia vinta 2-0 sull'Udinese: "Gol o non gol, l'importante è vincere anche giocando male. La Juventus è un grande club, deve tornare come prima. Dobbiamo tornare in alto. Io cerco di mettermi a disposizione della squadra".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
