McKennie e le critiche social sul peso: "Certe cose non me le direbbero mai dal vivo"

Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, intervenuto al podcast "The Cooligans" ha parlato anche di alcuni aspetti meno lieti della sua avventura italiana. Se ora gode di grande stima dall'ambiente, l'americano ha spiegato di aver dovuto fare i conti con diverse critiche nel suo percorso, anche riferite al suo peso o alle abitudini alimentari.

Riguardo a questo tema McKennie ha spiegato: "Ho la sensazione che le persone abbiano avuto il tempo di conoscermi. Sono sicuro che metà delle cose che la gente dice di me online non le direbbe mai (dal vivo, n.d.r.). Sapete, quando si parla del mio peso, non è un argomento segreto. Per molto tempo sono riuscito a farla franca. Sono giovane, posso correre molto. Mi sto rendendo conto che con l'età non si può più semplicemente scappare da queste cose e che bisogna prendersi cura del proprio corpo".

"Questo significa recupero, idratazione" - ha continuato - ". Io sono una persona che detesta il recupero. Cerco di non prestarci troppa attenzione, ma sento che ovviamente è stato qualcosa che ha alimentato il declino della mia carriera. Ti senti con le spalle al muro quando la gente dubita di te, perché è così fin dai tempi della nazionale Under 17 e Under 14. Ho affrontato questa situazione per tutta la vita, ma sento di crescere più di quanto queste cose non mi possano influenzare negativamente".