Shevchenko: "Gattuso è stato coraggioso. L'Italia è il Calcio, sarà sempre ricca di talenti"

Un personaggio che Andriy Shevchenko conosce molto bene è Gennaro Gattuso, con cui ha condiviso anni di successi al Milan. Intervistato da Tuttosport, l'ex attaccante ha parlato così del ct dell'Italia: "Mi è piaciuto quando ha detto: 'Se mi qualifico al Mondiale, sarà meraviglioso; se non mi qualifico, vado fuori dall’Italia e non torno per un bel po''. Rino è stato molto onesto: sa a cosa va incontro. Ed è stato coraggioso ad accettare la sfida: sa che non c’è lavoro più importante di questo, soprattutto se guidi una Nazionale grande come l’Italia. Le aspettative sono alte, quando giochi un Mondiale o un Europeo non c’è pressione paragonabile".

Ma cosa c'è che non funziona? Shevchenko risponde così: "Sono cicli. L’Italia sarà sempre un Paese ricco di talenti, non solo nel calcio. Questo è un momento particolare, ma magari fra poco il leader uscirà fuori anche se adesso non lo vediamo. Voi siete il Calcio: avete regalato al mondo grandi campioni, grandi allenatori, grandi partite".

Non poteva mancare un commento su Ancelotti, guida tecnica invece del Brasile: "Stimo tanto Carlo, gli auguro un grande Mondiale. Sì, sarebbe bello trovarsi lì a fare una grande festa tutti insieme… Però c’è da lavorare, e parecchio: nella vita e nello sport bisogna meritarsi tutto, non c’è niente con lo sconto".