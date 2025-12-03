Sampdoria, inizia oggi l'avvicinamento alla sfida con la Carrarese: tanto lavoro per Foti & co

Inizia la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Carrarese. La Sampdoria vuole mettersi alle spalle la sconfitta nel derby ligure contro lo Spezia ed avvicinarsi nella maniera più consona ad un match, quello contro i toscani, molto importante per la zona bassa della classifica. Ci sarà tanto da lavorare per Salvatore Foti che dovrà fare a meno per la gara del "Ferraris" anche dell'infortunato Bellemo per un problema al polpaccio. Il centrocampista va così ad aggiungersi alla lista dei giocatori che sono in infermeria anche se questi potrebbero essere giorni decisivi per il recupero di Abildgaard.

La classifica preoccupa

La classifica, analizzando i risultati, è senza ombra di dubbio negativa con risultati deludenti in campo e prestazioni che non hanno certamente soddisfatto i sostenitori che la scorsa settimana avevano fatto sentire la propria delusione, oltre alla loro carica, alla squadra al centro sportivo di Bogliasco. Indubbio che la squadra fatichi a trovare la via del gol con due reti realizzate nelle ultime quattro gare. E' anche vero come, con prestazioni molto simili, contro la Juve Stabia gli episodi hanno sorriso ai blucerchiati, con il rigore trasformato da Coda, mentre al "Picco" no e in un campionato livellato i dettagli nelle gare fanno la differenza.

Tanto lavoro per Foti e lo staff

Quattro giorni di lavoro per approcciarsi al meglio al match di domenica prossima, calcio d'inizio alle 19. Lavoro come è stato quello svolto fin qui dallo staff tecnico blucerchiato per riportare quei singoli elementi, che erano in difficoltà dal punto di vista fisico, ad uno stato di forma consono. La squadra dal canto suo è unita e segue i dettami di mister e staff per uscire da questo momento difficile.