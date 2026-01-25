Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David on fire, disastro Juan Jesus. Spalletti incarta Conte

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:07Serie A
Pierpaolo Matrone

Risultato finale: Juventus-Napoli 3-0

JUVENTUS (A cura di Paolo Lora Lamia)
Di Gregorio 6 - Protetto bene dalla sua linea difensiva, vive una partita senza interventi particolarmente degni di nota.

Kalulu 6 - Pensa a contenere soprattutto Elmas nella sua zona e lo fa al meglio. Quando può, accompagna anche l'azione offensiva e chiude le sue iniziative con qualche cross.

Bremer 6,5 - Si mette in tasca Hojlund, sfruttando anche le condizioni non ottimali del danese provato da tanti impegni ravvicinati senza poter rifiatare. Il guardiano della retroguardia bianconera.

Kelly 6,5 - Insieme a Bremer forma un tandem difensivo d'acciaio, contro cui sbatte ogni sortita offensiva partenopea. Ottimo anche in fase d'impostazione.

Cambiaso 6 - Spinta costante sulla fascia sinistra, dove detta legge insieme a Yildiz. Cala un po' nella prima parte della ripresa. Dal 60' Cabal 6 - Porta fraschezza sulla sinistra, giocando una seconda parte di gara nel complesso sufficiente.

Locatelli 6,5 - In crescita come gran parte dei suoi compagni. Dà ordine alla manovra, entrando nell'azione dell'1-0 con l'assist vincente per David. Dall'88' Koopmeiners sv.

Thuram 6,5 - Nella sfida tra box to box, stravince il duello con McTominay. Sradica diversi palloni dai piedi degli avversari per poi lanciarsi in avanti, colpendo un palo e sfiorando il gol un'altra occasione. Più impattante nella prima frazione di gioco.

Conceicao 5,5 - Coinvolto in molte azioni offensive bianconere, talvolta pecca in fatto di decisione nell ascelta finale. Come quando sfiora il 2-0, non arrivato per il provvidenziale salvataggio di Buongiorno ma anche per un po' di demeriti suoi. Dal 60' Kostic 7 - Schierato insolitamente sulla destra, non fa una piega e chiude i giochi nel finale con la rete del 3-0.

McKennie 6,5 - il factotum di Spalletti, un po' trequartista "alla Perrotta" ma anche capace di dare una mano quando serve sia a metà campo che in difesa. Elemento essenziale nello scacchiere juventino.

Yildiz 7,5 - Quando si accende sulla sinistra, crea sempre qualcosa di bello per i suoi tifosi e di preoccupante per quelli avversari. Inizialmente pensa più a rifinire, ma poi nella ripresa veste i panni del primo attore e realizza il 2-0 che piega il Napoli nell'animo e nel fisico. Dall'88' Gatti sv.

David 7 -Il canadese ex Lille si conferma nel miglior momento da quando è a Torino. Letale in una delle poche occasioni avute nel corso della gara, sfruttando alla grande un pallone messo in area da Locatelli. Oltre a sbloccare il punteggio, corre tanto e con profitto per la squadra. Dal 76' Miretti 6,5 -

Luciano Spalletti 7 - La migliora partita della Juventus da quando si è seduto in panchina. Aggressiva fin dal primo secondo, la sua squadra crea e concretizza sapendo anche rifiatare senza soffrire troppo nella prima parte della ripresa.

NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone)
Meret 6 - Non giocava da fine settembre, torna titolare nella notte dello Stadium e regge bene la pressione. Esente da colpe sul gol, è attento nelle uscite.

Di Lorenzo 5,5 - Comincia da terzo, chiude da esterno a tutta fascia, come spesso gli capita. Ma la brillantezza non è quella dei giorni migliori.

Juan Jesus 5 - Ottimo avvio, con grande aggressività nelle chiusure. Ma l'errore che spiana la strada al 2-0 della Juventus è imperdonabile: Natale è passato da un mese esatto, ma il suo è un regalone ai bianconeri.

Buongiorno 6 - Subito dopo l'1-0, salva il 2-0 Juventus con un intervento in scivolata sulla linea: un salvataggio che vale letteralmente un gol e per cui gli va assegnato un punto in più. Ma poi è poco lesto nel salire in occasione del 2-0, anche se lì l'erroraccio è di Juan Jesus. Malino anche su Kostic sul 3-0.

Gutierrez 5,5 - In difficoltà poiché viene adattato a destra. Perde un paio di palloni sanguinosi nel primo tempo, poi cresce alla distanza. Batte anche calci d'angolo e punizioni dalla destra, ma la mira e il dosaggio non sono dei migliori. Dal 74' Beukema s.v.

Lobotka 5,5 - Comincia male, con meno lucidità del solito, poi però trova le misure giuste e torna il solito Lobotka.

McTominay 5 - Soffre Locatelli e Thuram per tutta la partita. Sarà la stanchezza, ma stasera risulta lontanissimo dai suoi standard. Sottotono, l'uomo che di solito i big match li decide, stavolta stecca.

Spinazzola 5,5 - Le ha giocate quasi tutte in stagione e si vede perché le condizioni non sono delle migliori. Troppo molle nel contrasto con David in occasione dell'1-0 Juventus.

Vergara 6,5 - Il Napoli si aggrappa a lui, il ragazzo del vivaio appena 'scoperto' da Conte. Grande personalità, è dalle sue iniziative che nascono le azioni più interessanti della squadra. Dal 79' Lukaku s.v.

Elmas 5 - Si muove alla ricerca delle zolle giuste da calpestare. Ma non le trova mai e finisce per farsi a tratti mettere in mezzo. Impreciso anche nelle rifiniture per i compagni. Anche per caratteristiche, non è proprio la sua partita e infatti è il primo a essere sostituito. Dal 70' Giovane 5,5 - Entra nel momento peggiore, perché pochi minuti dopo c'è l'errore di Juan Jesus e da quel momento il Napoli esce dal campo. Arrivato appena ieri, avrà tempo per entrare nei meccanismi di Conte.

Hojlund 5,5 - Fare la lotta con Bremer non è facile per nessuno, a maggior ragione quando hai pochi palloni giocabili. Mai pericoloso, ma forse avrebbe meritato un calcio di rigore.

Antonio Conte 5 - Ha una squadra intera ai box e ovviamente è un'attenuante importante, ma il Napoli visto allo Stadium è un Napoli con poche idee nell'ultimo terzo di campo e che ora fa fatica anche a vincere i duelli. Certo, il risultato è più pesante di quanto s'è visto in campo, ma la sconfitta è meritata. Urgono soluzioni, ancora.

