Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali: Spalletti ancora con David. Out Milinkovic, torna Meret

Juventus-Napoli non è mai una partita come tutte le altre, ma stavolta è ancora più speciale. La serata dell’Allianz Stadium ha un sapore particolare per Antonio Conte, che torna da avversario dopo un’estate in cui il suo nome era stato accostato alla panchina bianconera prima della permanenza a Napoli. Oggi, alle 18, il tecnico si gioca una sfida che può incidere sul cammino stagionale degli azzurri.

Di fronte ci sarà la Juventus di Luciano Spalletti, altro grande ex della partita. I bianconeri inseguono a quattro lunghezze e il confronto assume i contorni di un vero e proprio scontro diretto nella corsa alla qualificazione in Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Huli, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Neto, Cabal

Allenatore: Luciano Spalletti

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, Prisco, De Chiara

Allenatore: Antonio Conte