Juventus-Napoli, Marelli: "Bremer prende per il collo Hojlund, poteva essere rigore"

La Juventus chiude il primo tempo in vantaggio sul Napoli grazie alla rete di Jonathan David, ma gli azzurri nel finale di frazione hanno protestato per un doppio contatto dubbio in area: Bremer su Hojlund e Kalulu su Vergara, nella stessa azione. Per l'arbitro Mariani, però, tutot regolare.

Luca Marelli, ex arbitro e opinionista Dazn, commenta così in diretta: "Bremer-Hojlund siamo molto al limite. Io vedo un braccio attorno al collo di Hojlund, che è vero che si lascia andare facilmente ma il contatto c'è e avviene ancor prima che parta il pallone. Vergara-Kalulu invece non c'è niente secondo me perché Vergara si lascia andare. Ma Bremer-Hojlund il contatto è evidente".

