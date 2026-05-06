Lazio, ieri grigliata a Formello: l'ha organizzata Hysaj, ai saluti dopo 5 anni

Ieri a Formello, dopo l’allenamento, grigliata per la squadra organizzata da Elseid Hysaj, ai saluti dopo cinque anni in biancoceleste, fa sapere oggi La Repubblica. Appena cinque presenze con la maglia biancoceleste per lui quest'anno, finito fuori rosa a lungo e che neanche la stima di Sarri, che lo ebbe ad Empoli e Napoli, per poi ritrovarlo a Roma, gli ha permesso di guadagnarsi un ruolo più centrale.

I suoi numeri nelle cinque stagioni vissute con la maglia biancoceleste

In cinque stagioni vissute a Formello l'albanese è sceso in campo 131 volte, con 2 gol (record personale dopo l'unico centro con il Napoli e quello con l'Empoli, ndr) e quattro assist. Quasi 8000 minuti in campo complessivamente e una bacheca rimasta vuota: l'unico trofeo alzato in carriera dal laterale è la Coppa Italia vinta con la maglia del Napoli nel 2019/20.