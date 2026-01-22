TMW Juventus, nuovo round di colloqui per McKennie a febbraio. Le cifre della richiesta

Nel corso del mese di febbraio ci sarà un incontro fra gli agenti di Weston McKennie e la Juventus. Perché il centrocampista è in scadenza al 30 giugno del 2026 e diversi club lo hanno messo nel mirino. Spalletti vorrebbe rinnovargli il contratto, ma ora le richieste sono alte: 4,5 milioni per 4 anni, con la possibilità di uno sconto. La differenza rispetto a quanto guadagna ora - 2,5 - è sensibile, tanto che nelle ultime settimane sia Roma che Milan hanno chiesto informazioni circa la sua situazione.

Non è impossibile, del resto, che possa lasciare la Juve a parametro zero. Lo stesso McKennie è entrato mercoledì nella storia. A segno mercoledì in Juve-Benfica 2-0, è diventato il secondo giocatore americano a segnare dieci gol in UEFA Champions League dopo Christian Pulišić del Milan. Nelle ultime sei partite ha invece messo a referto quattro gol nelle ultime sei gare.

Luciano Spalletti qualche settimana fa aveva commentato così l'attitudine dello statunitense. "McKennie è il giocatore perfetto per un allenatore. Ha questo modo di fare che dice 'dimmi e lo faccio'. Ha chiaramente affrontato le sue paure da bambino, è coraggioso. Fa cose che a prima vista non fanno parte del suo bagaglio tecnico. Mettilo terzino destro, spostalo esterno. Non si lamenta".