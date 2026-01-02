Juventus, occasioni d'Arabia: da Neves a Brozovic, chi stuzzica il palato della Signora

Non si tratta di nostalgia né di improvvisi ripensamenti, ma di semplici equilibri di mercato. Gennaio, più di ogni altra finestra, vive di incastri e opportunità, soprattutto quando entrano in gioco campionati come la Saudi Pro League, oggi costretta a rivedere i propri piani. Le nuove regole sulle liste – con il limite di otto stranieri over 21 – obbligano infatti i club sauditi a liberare spazio prima di reinvestire. Tradotto: vendere prima di comprare. Ed è in questo scenario che possono aprirsi spiragli interessanti anche per il calcio europeo.

Non è solo il caso di Joao Cancelo, ma di diversi profili di alto livello che, tra contratti in scadenza e desiderio di tornare in un contesto più competitivo, potrebbero rientrare in orbita continentale. Un tema che - scrive Tuttosport - tocca anche la Juventus, pur con una premessa chiara: l’amministratore delegato Damien Comolli non ha mai nascosto una certa diffidenza verso i “rientri” da campionati considerati oggi meno allenanti. Ma come spesso accade, le eccezioni fanno la regola.

Il nome che stuzzica più di tutti è quello di Ruben Neves. L’ex Wolverhampton, cresciuto nel Porto e rappresentato da Jorge Mendes, è stato acquistato dall’Al-Hilal nel 2023 per 55 milioni di euro. Con un contratto in scadenza tra pochi mesi, diventa una di quelle occasioni da monitorare con attenzione. Il vero ostacolo resta l’ingaggio, tema già emerso in estate con Franck Kessié, oggi all’Al-Ahli e forte di uno stipendio vicino ai 10 milioni annui.

Un discorso simile vale per Marcelo Brozovic, il cui contratto con l’Al-Nassr è anch’esso in scadenza. Se il rinnovo non dovesse arrivare, il centrocampista croato – già trasformato in vertice basso da Luciano Spalletti ai tempi dell’Inter – potrebbe diventare un’opzione concreta. In un mercato povero di risorse e nomi realmente appetibili, la “fuga” dall’Arabia rischia di trasformarsi in una scialuppa di salvataggio per chi cerca qualità ed esperienza a condizioni, tutto sommato, sostenibili.