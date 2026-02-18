Pescara, tutto confermato: Desplanches out due mesi. Foggia contatta Sepe

Dalle colonne de Il Messaggero arrivano brutte notizie per il Pescara: Sebastiano Desplanches dovrà restare fermo per almeno due mesi a causa di una grave lesione al quadricipite della coscia sinistra. Le lacrime all’uscita dal campo ad Avellino avevano fatto temere il peggio, e gli esami hanno confermato uno stop lungo per il portiere biancazzurro.

Una perdita pesante per la squadra, che ora sarà costretta a intervenire sul mercato degli svincolati per coprire il vuoto tra i pali. Il direttore sportivo Pasquale Foggia si è già mosso avviando i primi contatti con l’entourage di Luigi Sepe, estremo difensore classe 1991 rimasto libero dopo la risoluzione anticipata del contratto con la Salernitana.

Sepe, 34 anni, porta in dote esperienza e curriculum: 173 presenze in Serie A, 57 in B e 39 in C, con trascorsi tra Napoli, Empoli, Fiorentina e Parma. In Abruzzo è già conosciuto per la stagione 2013-14 alla Virtus Lanciano, quando collezionò 39 presenze in cadetteria. Lo scorso anno ha giocato con la Salernitana fino al 18 gennaio 2025, prima di restare senza squadra.