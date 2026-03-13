Cambiaso calato dopo il no al City? L'ex tecnico: "No, tutta la Juve è stata in flessione"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoJuve.com l'ex tecnico di Andrea Cambiaso ai tempi dell'Albissola, Fabio Fossati, ha parlato di lui e anche delle sue prospettive a Torino: "Futuro? Il calcio a tutti i livelli viaggia velocemente e non si può sapere cosa potrà succedere, conoscendo un po' Andrea penso gli piacerebbe molto diventare un uomo Juve e il futuro capitano", le sue parole.

Riguardo al trasferimento sfumato con il Manchester City, Fossati ha spiegato che non lo vede come un collegamento con il successivo calo di rendimento da parte del ragazzo: "Credo che Andrea abbia attraversato un momento di flessione e non penso sia collegato a quella situazione estiva, in più mi permetto di evidenziare che è coinciso con un momento poco brillante per diversi elementi...".

Poi ha spiegato: "Intendo che il suo momento di flessione è coinciso con quello della squadra. Non è soltanto lui ad esser calato, poi sicuramente l'inizio di stagione non è stato devastante come le altre annate ma la Juve di Tudor non è che avesse brillato clamorosamente. Anche qualche infortunio, vedi Bremer, non ha aiutato, e tolto Yildiz c'è l'attacco che sta facendo una grande fatica. Ai bianconeri, piccola digressione, servirebbe un nove che finalizza l'azione".