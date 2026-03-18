Tentazione Juventus: in estate può tornare di moda Kolo Muani, al PSG può andare David

Il mercato estivo è ancora lontano. La Juventus però inizia a valutare alcune proposte ed impostare la prossima sessione di trattative. Il quarto posto però resta un obiettivo e la corsa per un posto nella prossima Champions League non può certamente dirsi conclusa. Anzi. La Roma e il Como non mollano e la squadra di Luciano Spalletti dovrà sudare in questo finale di stagione per poter tornare nella regina delle competizioni europee.

Torna di moda il nome di Kolo Muani

Dalle parti della Continassa però stanno valutando alcune situazioni per l'anno che verrà. In attacco soprattutto resta sempre d'attualità il nome di Randal Kolo Muani che l'anno passato in bianconero ha disputato sei mesi davvero importanti a livello realizzativo. Al momento il giocatore è in prestito al Tottenham ma il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino, Luis Campos starebbe valutando una cessione.

Ipotesi scambio con David

Per questo motivo allora che la Juve potrebbe tornare in corsa proponendo in cambio Jonathan David. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il canadese è un vecchio pallino del dirigente rossoblù e potrebbe essere un'opzione che potrebbe rendere felici tutte le parti in causa. Vedremo se a luglio questa situazione potrà prendere quota.