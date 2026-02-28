Juventus, per Locatelli rinnovo in stile McKennie. Riflessioni anche su K. Thuram e Kalulu

Tutto un altro Manuel Locatelli quello che si sta vedendo con Luciano Spalletti, che anche con il capitano bianconero sembra aver toccato le corde giuste in questi primi mesi alla guida dei bianconeri. Di partita in partita il centrocampista, Campione d'Europa con l'Italia nel 2021, sta mettendo in mostra una crescente leadership e prestazioni di livello.

Il club, dopo aver finalizzato il rinnovo di contratto di un altro giocatore che sta facendo bene come Weston McKennie, sarebbe infatti vicino a far firmare anche lui. Secondo Tuttosport oggi in edicola la data di scadenza del nuovo contratto sarebbe la stessa che per l'americano: 30 giugno 2030. Così come l'ingaggio, intorno ai 4 milioni di euro.

Se per McKennie sembra tutto fatto, per Locatelli servirà qualche tempo in più per finalizzare i dettagli, ma la strada sembra ben indirizzata. Riflessioni in corso anche per Pierre Kalulu e per Khephren Thuram: in società avrebbero l'intento di proporre anche a loro dei prolungamenti. Il difensore guadagna intorno ai 2,4 milioni di euro, il centrocampista invece intorno ai 2 milioni netti. Bisogna tener conto che il tetto per gli ingaggi sarà quello fissato con i 6 milioni annui che percepisce Kenan Yildiz dopo la firma sul nuovo contratto.