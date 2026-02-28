Champions League, il tabellone e tutto quello che c'è da sapere sul percorso dell'Atalanta
Sorteggio di ferro per l'Atalanta in Champions League, con l'urna di Nyon che ha associato alla Dea il Bayern Monaco (l'altra possibilità era l'Arsenal, ndr). Andata alla New Balance Arena il prossimo 10 marzo, ritorno all'Allianz Arena di Monaco di Baviera il 18 marzo, con entrambe le sfide calendarizzate alle ore 21.
Oltre al durissimo incrocio agli ottavi di finale, l'Atalanta è stata inserita nella parte più complessa del tabellone. In caso di accesso ai quarti, infatti, ci sarà una fra Real Madrid e Manchester City. Mentre con l'avanzamento ipotetico alle semifinali una fra Galatasaray, PSG, Chelsea e Liverpool.
GARE DI ANDATA
Martedì 10 marzo
Galatasaray-Liverpool ore 18.45
Atalanta-Bayern Monaco ore 21
Atletico Madrid-Tottenham ore 21
Newcastle-Barcellona ore 21
Mercoledì 11 marzo
Bayer Leverkusen-Arsenal ore 18.45
Bodo/Glimt-Sporting CP ore 21
PSG-Chelsea ore 21
Real Madrid-Manchester City ore 21
GARE DI RITORNO
Martedì 17 marzo
Sporting CP-Bodo/Glimt ore 18.45
Arsenal-Bayer Leverkusen ore 21
Chelsea-PSG ore 21
Manchester City-Real Madrid ore 21
Mercoledì 18 marzo
Barcellona-Newcastle ore 18.45
Bayern Monaco-Atalanta ore 21
Liverpool-Galatasaray ore 21
Tottenham-Atletico Madrid ore 21
Date e orari dettagliati dei quarti di finale, fa sapere la UEFA, saranno comunicate il prossimo 19 marzo al termine delle gare degli ottavi.
Le date della Champions League
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)
