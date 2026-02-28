Champions League, il tabellone e tutto quello che c'è da sapere sul percorso dell'Atalanta

Sorteggio di ferro per l'Atalanta in Champions League, con l'urna di Nyon che ha associato alla Dea il Bayern Monaco (l'altra possibilità era l'Arsenal, ndr). Andata alla New Balance Arena il prossimo 10 marzo, ritorno all'Allianz Arena di Monaco di Baviera il 18 marzo, con entrambe le sfide calendarizzate alle ore 21.

Oltre al durissimo incrocio agli ottavi di finale, l'Atalanta è stata inserita nella parte più complessa del tabellone. In caso di accesso ai quarti, infatti, ci sarà una fra Real Madrid e Manchester City. Mentre con l'avanzamento ipotetico alle semifinali una fra Galatasaray, PSG, Chelsea e Liverpool.

GARE DI ANDATA

Martedì 10 marzo

Galatasaray-Liverpool ore 18.45

Atalanta-Bayern Monaco ore 21

Atletico Madrid-Tottenham ore 21

Newcastle-Barcellona ore 21

Mercoledì 11 marzo

Bayer Leverkusen-Arsenal ore 18.45

Bodo/Glimt-Sporting CP ore 21

PSG-Chelsea ore 21

Real Madrid-Manchester City ore 21

GARE DI RITORNO

Martedì 17 marzo

Sporting CP-Bodo/Glimt ore 18.45

Arsenal-Bayer Leverkusen ore 21

Chelsea-PSG ore 21

Manchester City-Real Madrid ore 21

Mercoledì 18 marzo

Barcellona-Newcastle ore 18.45

Bayern Monaco-Atalanta ore 21

Liverpool-Galatasaray ore 21

Tottenham-Atletico Madrid ore 21

Date e orari dettagliati dei quarti di finale, fa sapere la UEFA, saranno comunicate il prossimo 19 marzo al termine delle gare degli ottavi.

Le date della Champions League

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)