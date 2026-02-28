Ufficiale Guidonia Montecelio, acquistato un figlio d'arte: annunciato il 2008 Diego Miccoli

Il Guidonia Montecelio acquista un figlio d'arte. Il club laziale infatti ha acquistato Diego Miccoli, classe 2008 figlio di Fabrizio. Questo il comunicato del club: "La prima Primavera 4 del Guidonia Montecelio 1937 FC si rinforza a centrocampo. A sposare i colori del club di Fusano è Diego Miccoli. Il classe 2008 non è un profilo da poco, figlio dell’ex giocatore Fabrizio Miccoli. Un figlio d’arte che fa ben sperare per la causa rossoblù.

Centrocampista offensivo duttile. Diego può ricoprire il ruolo di mezzala sinistra e trequartista, un giocatore molto offensivo, più tecnico che fisico. Da migliorare la fase difensiva per partecipare al meglio ad entrambe le fasi.

“La firma col Palermo è stato un momento per me bellissimo, emozionante, dopo però ho capito che per me l’ambiente fosse troppo impegnativo, e questo mi ha spinto a sposare i colori rossoblù”, ha dichiarato Diego ai microfoni rossoblù.

'Un consiglio - conclude - che mi è rimasto a cuore, è quello che mi ha dato il direttore dell’A.S.D. Fabrizio Miccoli, Enrico Diamante. Lui mi disse che a calcio bisogna fare sacrifici ma che allo stesso tempo, questo sport è divertimento. Per questo per me l’importante a calcio è divertirsi facendo sacrifici, anche quando le cose non vanno bene', conclude Miccoli".