Serie B, prosegue la 27ª giornata: Spezia-Reggiana e Avellino-Juve Stabia i match clou

Dopo i due anticipi di ieri, nella giornata di oggi la Serie B riparte con cinque sfide in programma fra cui spiccano Spezia-Reggiana e il derby campano Avellino-Juve Stabia.

Promozione: Monza primo per una notte

Il Monza vince nell’anticipo contro la Virtus Entella e conquista almeno per una notte il primo posto in Serie B mettendo pressione a quel Venezia che se la vedrà con un SudTirol smanioso di agganciare la zona playoff. Non semplice la sfida del Frosinone in quel di Catanzaro, ma per i piani nobilissimi occhi a un Palermo in ascesa: l'impegno dei rosanero, sulla carta è il più semplice, ma attenzione; non dimentichiamoci che il Pescara - nel precedente turno - ha dato del filo da torcere alla capolista Venezia, che ha sì vinto ma soffrendo.

Playoff: Cesena a rischio spareggi, il SudTirol spera

Inutile negare che il Cesena abbia perso terreno, lo dicono chiaramente anche i numeri, e l'ultimo posto della zona playoff è a serio rischio: tanto, in quest'ottica, verrà detto dallo scontro con l'Empoli, che cerca la risalita per evitare che le formazioni attualmente più in pericolo si avvicinino complicando il percorso azzurro. Il prima citato SudTirol sarà quindi spettatore interessato, perché se dovesse riuscire nel colpaccio contro la capolista potrebbe iniziare a mettere pressione ai 'posti che contano'.

Zona retrocessione: chi si rilancia dopo il Bari?

Il Bari si è rilanciato dopo il successo a Marassi, 2-0 il finale, che permette agli uomini di Longo di ritrovare la vittoria dopo un mese e agganciare il treno salvezza in attesa delle gare di oggi con su tutte uno Spezia-Reggiana che ha il sapore di ultima chiamata. Soprattutto dopo le sconfitte dei blucerchiati e dei biancocelesti di Chiavari negli anticipi. Ma anche Mantova-Carrarese che chiuderà il turno metterà in palio punti preziosi.

Di seguito il programma del turno e la classifica:

SERIE B, 27ª GIORNATA

Venerdì 27 febbraio

Monza – Virtus Entella 2-0

62’ Azzi, 90’+1’ Pessina

Sampdoria – Bari 0-2

26’ Moncini, 90’ Bellomo

Sabato 28 febbraio

Ore 15:00 - Empoli – Cesena

Ore 15:00 - Modena – Padova

Ore 15:00 - Sudtirol - Venezia

Ore 17:15 - Spezia – Reggiana

Ore 19:30 - Avellino – Juve Stabia

Domenica 1° marzo

Ore 15:00 - Catanzaro - Frosinone

Ore 15:00 - Pescara – Palermo

Ore 17:15 - Mantova – Carrarese

CLASSIFICA SERIE B

Monza 57*

Venezia 56

Frosinone 53

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 43

Juve Stabia 38

Cesena 37

Südtirol 33

Carrarese 30

Empoli 30

Padova 30

Avellino 29

Sampdoria 29*

Reggiana 26

Mantova 26

Spezia 25

Virtus Entella 25*

Bari 25*

Pescara 18

* una gara in più