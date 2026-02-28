Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, prosegue la 27ª giornata: Spezia-Reggiana e Avellino-Juve Stabia i match clou

Serie B, prosegue la 27ª giornata: Spezia-Reggiana e Avellino-Juve Stabia i match clouTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:04Serie B
Tommaso Maschio

Dopo i due anticipi di ieri, nella giornata di oggi la Serie B riparte con cinque sfide in programma fra cui spiccano Spezia-Reggiana e il derby campano Avellino-Juve Stabia.

Promozione: Monza primo per una notte
Il Monza vince nell’anticipo contro la Virtus Entella e conquista almeno per una notte il primo posto in Serie B mettendo pressione a quel Venezia che se la vedrà con un SudTirol smanioso di agganciare la zona playoff. Non semplice la sfida del Frosinone in quel di Catanzaro, ma per i piani nobilissimi occhi a un Palermo in ascesa: l'impegno dei rosanero, sulla carta è il più semplice, ma attenzione; non dimentichiamoci che il Pescara - nel precedente turno - ha dato del filo da torcere alla capolista Venezia, che ha sì vinto ma soffrendo.

Playoff: Cesena a rischio spareggi, il SudTirol spera
Inutile negare che il Cesena abbia perso terreno, lo dicono chiaramente anche i numeri, e l'ultimo posto della zona playoff è a serio rischio: tanto, in quest'ottica, verrà detto dallo scontro con l'Empoli, che cerca la risalita per evitare che le formazioni attualmente più in pericolo si avvicinino complicando il percorso azzurro. Il prima citato SudTirol sarà quindi spettatore interessato, perché se dovesse riuscire nel colpaccio contro la capolista potrebbe iniziare a mettere pressione ai 'posti che contano'.

Zona retrocessione: chi si rilancia dopo il Bari?
Il Bari si è rilanciato dopo il successo a Marassi, 2-0 il finale, che permette agli uomini di Longo di ritrovare la vittoria dopo un mese e agganciare il treno salvezza in attesa delle gare di oggi con su tutte uno Spezia-Reggiana che ha il sapore di ultima chiamata. Soprattutto dopo le sconfitte dei blucerchiati e dei biancocelesti di Chiavari negli anticipi. Ma anche Mantova-Carrarese che chiuderà il turno metterà in palio punti preziosi.

Di seguito il programma del turno e la classifica:
SERIE B, 27ª GIORNATA
Venerdì 27 febbraio
Monza – Virtus Entella 2-0
62’ Azzi, 90’+1’ Pessina
Sampdoria – Bari 0-2
26’ Moncini, 90’ Bellomo
Sabato 28 febbraio
Ore 15:00 - Empoli – Cesena
Ore 15:00 - Modena – Padova
Ore 15:00 - Sudtirol - Venezia
Ore 17:15 - Spezia – Reggiana
Ore 19:30 - Avellino – Juve Stabia
Domenica 1° marzo
Ore 15:00 - Catanzaro - Frosinone
Ore 15:00 - Pescara – Palermo
Ore 17:15 - Mantova – Carrarese

CLASSIFICA SERIE B
Monza 57*
Venezia 56
Frosinone 53
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 43
Juve Stabia 38
Cesena 37
Südtirol 33
Carrarese 30
Empoli 30
Padova 30
Avellino 29
Sampdoria 29*
Reggiana 26
Mantova 26
Spezia 25
Virtus Entella 25*
Bari 25*
Pescara 18

* una gara in più

