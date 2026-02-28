Sambenedettese, Boscaglia: "Se siamo fermi la fortuna non ci verrà a cercare"

In vista della gara contro il Livorno, il tecnico della Sambenedettese Roberto Boscaglia ha parlato in conferenza: "La squadra sta rispondendo molto bene, stiamo fissando alcuni concetti - riporta cronachepicene.it - non tantissimi perché non abbiamo troppo tempo da perdere e dare troppe informazioni è rischioso. Determinante è entrare con la testa giusta, il cuore giusto e le gambe giuste.

Che partita mi aspetto col Livorno? Non lo so, noi abbiamo studiato il Livorno ma hanno alcune defezioni e quindi è difficile prevederli, poi magari cercano di fare qualcosa di nuovo. Il nostro concetto base è di fare più partite nella stessa, dobbiamo saperla leggere. Noi vogliamo vincere la partita e dobbiamo fare qualcosa di più. A Ravenna abbiamo fatto un buon secondo tempo ma anche un buon primo tempo, non siamo mai andati in difficoltà.

La fortuna e la sfortuna? Spesso ce le creiamo noi, speriamo soltanto che la tendenza ultima venga invertita e che da domani iniziamo a essere un po’ più fortunati, ma se siamo fermi la fortuna non ci verrà a cercare. Io non sto vivendo la situazione con pressione perché altrimenti farei fatica a fare questo mestiere. So cosa rappresenta la Samb per la città, i tifosi, la società, la stampa e so cosa significa mantenere la categoria. Noi dobbiamo dare le armi alla squadra, sappiate che gli allenatori in tutto il mondo non sono determinanti. Noi facciamo un mestiere difficile, noi ci prendiamo le responsabilità e le critiche e loro è giusto che si prendano i meriti quando si vince".