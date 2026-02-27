Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A, la classifica: il Cagliari sale a +6 sulla terzultima, Parma a un punto dalla Lazio

Serie A, la classifica: il Cagliari sale a +6 sulla terzultima, Parma a un punto dalla LazioTUTTO mercato WEB
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 22:45Serie A
Giacomo Iacobellis

Pareggio che accontenta tutti al Tardini, almeno per il punto finale che si sono spartiti le due squadre. Se il Parma si porta infatti a una lunghezza dalla Lazio, il Cagliari sale invece a +6 sulla terzultima. Di seguito la graduatoria aggiornata dopo l'anticipo del 27° turno:

La classifica di Serie A
Inter 64 (26 partite giocate)
Milan 54 (26)
Napoli 50 (26)
Roma 50 (26)
Juventus 46 (26)
Como 45 (26)
Atalanta 45 (26)
Bologna 36 (26)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Parma 33 (27)
Udinese 32 (26)
Cagliari 30 (27)
Genoa 27 (26)
Torino 27 (26)
Fiorentina 24 (26)
Cremonese 24 (26)
Lecce 24 (26)
Pisa 15 (26)
Verona 15 (26)

Articoli correlati
Parma, buone notizie per capitan Delprato: accertamenti con esito negativo in ospedale... Parma, buone notizie per capitan Delprato: accertamenti con esito negativo in ospedale
Cagliari, Zé Pedro: "Volevo essere pronto per aiutare la squadra" Cagliari, Zé Pedro: "Volevo essere pronto per aiutare la squadra"
Parma a un punto dalla Lazio, ma Cuesta predica calma: "Non basta, serve fare molto... Parma a un punto dalla Lazio, ma Cuesta predica calma: "Non basta, serve fare molto di più"
Altre notizie Serie A
Parma, Cuesta: "Un punto che ci fa crescere. Ora prepariamoci al meglio per Firenze"... TMWParma, Cuesta: "Un punto che ci fa crescere. Ora prepariamoci al meglio per Firenze"
Parma, buone notizie per capitan Delprato: accertamenti con esito negativo in ospedale... TMWParma, buone notizie per capitan Delprato: accertamenti con esito negativo in ospedale
Cagliari, Zé Pedro: "Volevo essere pronto per aiutare la squadra" Live TMWCagliari, Zé Pedro: "Volevo essere pronto per aiutare la squadra"
Parma, Troilo: "I risultati ci danno crescita. Il golazo di Folorunsho non lo puoi... Live TMWParma, Troilo: "I risultati ci danno crescita. Il golazo di Folorunsho non lo puoi controllare"
Parma a un punto dalla Lazio, ma Cuesta predica calma: "Non basta, serve fare molto... Parma a un punto dalla Lazio, ma Cuesta predica calma: "Non basta, serve fare molto di più"
Cagliari, Pisacane: "Pareggio giusto alla fine, ma onore ai ragazzi per l'atteggiamento"... Live TMWCagliari, Pisacane: "Pareggio giusto alla fine, ma onore ai ragazzi per l'atteggiamento"
Parma, Britschgi: "Adoro giocare con questi ragazzi. Il sogno è la nazionale" Parma, Britschgi: "Adoro giocare con questi ragazzi. Il sogno è la nazionale"
Cagliari, Pisacane: "Folorunsho andava invogliato a tirare. Non faccio tabelle salvezza"... Cagliari, Pisacane: "Folorunsho andava invogliato a tirare. Non faccio tabelle salvezza"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta c’è anche Carnesecchi. All’estero c’è l’ipotesi Restes. Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
1 28 febbraio 1998, Zamorano la insacca con il tacco. Poi segna il solito Ronaldo
2 Juventus, per la porta c’è anche Carnesecchi. All’estero c’è l’ipotesi Restes. Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Bentornato Folorunsho: gol da centrocampo al rientro dopo due mesi. E quel bacio di Pisacane
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica: il Cagliari sale a +6 sulla terzultima, Parma a un punto dalla Lazio
Immagine top news n.2 Il gol dell'ex di Oristanio risponde al golazo di Folorunsho: Parma-Cagliari 1-1 è un vero show
Immagine top news n.3 Chi è Carlos Henrique Raposo, il calciatore-truffatore citato da Dargen D'Amico a Sanremo
Immagine top news n.4 Dietrofront Napoli, Anguissa non sarà convocato contro il Verona: è prevalsa la prudenza
Immagine top news n.5 Serie A, date e orari dalla 28^ alla 30^ giornata di campionato
Immagine top news n.6 Il bomber norvegese e una squadra che vale meno di Kean: Fiorentina, alla scoperta del Rakow
Immagine top news n.7 Conference League, la Fiorentina evita lo Strasburgo e pesca il Rakow. Il tabellone degli ottavi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9 Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.2 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.3 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.4 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Europa e Conference League, il calendario: gli orari di Bologna-Roma e Fiorentina-Rakow
Immagine news Serie A n.2 Parma, buone notizie per capitan Delprato: accertamenti con esito negativo in ospedale
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, Zé Pedro: "Volevo essere pronto per aiutare la squadra"
Immagine news Serie A n.4 Parma, Troilo: "I risultati ci danno crescita. Il golazo di Folorunsho non lo puoi controllare"
Immagine news Serie A n.5 Parma a un punto dalla Lazio, ma Cuesta predica calma: "Non basta, serve fare molto di più"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Pisacane: "Pareggio giusto alla fine, ma onore ai ragazzi per l'atteggiamento"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Longo: "Vittoria meritata e che porta autostima. La strada però è ancora lunga""
Immagine news Serie B n.2 Un mese dopo il Bari di Longo torna al successo. Ora però è necessario dare continuità
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria-Bari 0-2, le pagelle: Moncini letale, Bellomo in fuga. Disastro blucerchiato
Immagine news Serie B n.4 Serie B, colpaccio Bari a Marassi: Moncini e Bellomo stendono la Sampdoria
Immagine news Serie B n.5 Entella, Chiappella: "Monza ha vinto con merito, servirà un capolavoro per salvarci"
Immagine news Serie B n.6 Monza, Bianco: "Troppe aspettative, nulla è scontato. Entella spezzettava il gioco"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Rabbi non basta al Cittadella. Colpo salvezza della Pergolettese: Triestina ko
Immagine news Serie C n.2 Il Livorno firma una collaborazione con la Federcalcio di Malta: i dettagli dell'accordo
Immagine news Serie C n.3 Doppio colpo dalla Serie D per l'attacco della Samb: ecco Maspero jr e Semprini
Immagine news Serie C n.4 La Pergolettese guarda al futuro: blindato fino al 2028 il giovane terzino Roversi
Immagine news Serie C n.5 Morrone: “Vicenza promosso, playoff una B2. Salernitana? Cosmi è una garanzia con Faggiano”
Immagine news Serie C n.6 "Se non siete all'altezza della Salernitana, fatevi da parte". Gli ultras all'attacco della proprietà
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Genoa, dominio nerazzurro a San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Verona-Napoli, obbligo di reagire per entrambe
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.2 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.3 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Severini: "Consapevoli della forza della Svezia. Gol a Solna? Emozione che porto dentro"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…