Serie A, la classifica: il Cagliari sale a +6 sulla terzultima, Parma a un punto dalla Lazio
Pareggio che accontenta tutti al Tardini, almeno per il punto finale che si sono spartiti le due squadre. Se il Parma si porta infatti a una lunghezza dalla Lazio, il Cagliari sale invece a +6 sulla terzultima. Di seguito la graduatoria aggiornata dopo l'anticipo del 27° turno:
La classifica di Serie A
Inter 64 (26 partite giocate)
Milan 54 (26)
Napoli 50 (26)
Roma 50 (26)
Juventus 46 (26)
Como 45 (26)
Atalanta 45 (26)
Bologna 36 (26)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Parma 33 (27)
Udinese 32 (26)
Cagliari 30 (27)
Genoa 27 (26)
Torino 27 (26)
Fiorentina 24 (26)
Cremonese 24 (26)
Lecce 24 (26)
Pisa 15 (26)
Verona 15 (26)
